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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك التسليف لجميع فئات للمواطنين السعوديين رابط الحصول على القرض الشخصي والشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة نوفر لكم تمويل شخصي بنك التسليف الذي يشمل الكثير من الفئات من المواطنين السعوديين في داخل المملكة العربية السعودية، وقد تم توفير القرض الشخصي الجديد لمجموعة كبيرة من المواطنين وبدون اي رسوم لهذه الخدمة، وبشكل دائم يبحث المواطن السعودي عن التمويلات الشخصية الميسرة بالنسبة له ويوجد منافسه كبيره بين البنوك في المملكة لتقديم ما هو أفضل لجذب العملاء السعوديين منهم، ومن ضمن هذه البنوك التي نجحت في ذلك هو بنك التنمية الاجتماعية والذي قام بتأمين الكثير من القروض الشخصية والتي تتراوح قيمتها بحسب نوعيتها، كما يوجد الكثير من القروض المختلفة ومنها قروض السيارات وقروض ترميم المنازل وقروض الأسرة وقرض محدودي الدخل وغيرها، حيث سيتم التعرف في مقالنا على القرض الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية.
تمويل شخصي بنك التسليف للعام الجديد 1442
يقدم بنك التنمية الاجتماعية هذا القرض لفئات مختلفة من المواطنين منهم الموظفين الحكوميين وموظفي الشركات الحكومية وموظفي القطاع الخاص المتقاعدين ومتقاعدي التأمينات و للنساء الموظفات في مختلف القطاعات، ومن المشمولين بهذا التمويل:
- يشمل النساء الغير موظفات او كما يسمى بربة في المنزل
- يشمل أيضا النساء المتقاعدات من التأمينات الاجتماعية
- النساء المتقاعدة من الوظائف الحكومية
- النساء المتقاعدات في القطاع الخاص
- النساء الموظفات في الشركات الحكومية
- النساء الموظفات في القطاع الحكومي
- الرجال من المتسببين والطلاب
- الرجال المتقاعدين من التأمينات
- الرجال المتقاعدين من القطاع الحكومي
- المتقاعدين من القطاع الخاص
- الرجال الموظفين في القطاع الخاص
- الرجال الموظفين في شركة حكومية
- الموظفين في إحدى الوظائف الحكومية.
ماهي النماذج المتوفرة للتقديم على تمويل بنك التنمية الاجتماعية
- يوجد عدة نماذج من ضمنها:
- نموذج الإقرار والتفويض الخاص بالمتقاعدين
- يوجد أيضا النموذج الذي يحمل الرقم 104 والذي نص على تعهد الجهة التي يعمل لديها طالب القرض
- يوجد أيضا نموذج إقرار أصحاب العصبة أو كما يسمى قرض المهجورة
- نموذج استمارة طلب التقديم للنساء
- نموذج التقديم للرجال
- الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على إحدى النماذج المطلوبة من نماذج تمويل بنك التنمية الاجتماعية ، والضغط على مربع فتح الملف ومن خلاله يمكن للشخص التعرف علي تفاصيل النموذج والذي يحمل جميع المعلومات المطلوبة.
ما هو الحد الأقصى لتمويل بنك الإعفاء والتسليف وما هو المعاش الشهري المطلوب للحصول علي هذا القرض
- بحسب اللائحة التنفيذية في بنك التنمية الاجتماعية فإنه يجب على المستفيد من هذا القرض أن لا يتخطى الراتب الشهري له 12,500 ريال
- في حين أن مبلغ التمويل الأعلى لن يتجاوز الستين ألف ريال وتم تحديد قيمة التمويل بحسب قدرة الشخص على دفع القسط، وكيف يمكن له الدفع بشكل شهري وكم المبلغ الذي يستطيع تسديده شهريا، وفيما يلي جدول عن قيمة التمويل والقسط الشهري له:
- القسط الشهري الذي يبلغ 300 ريال يمكن من خلالها المستفيد الحصول على تمويل بقيمة 18 ألف
- القسط الشهري الذي يصل إلى 400 ريال يمكن الحصول على 24 ألف ريال سعودي كتمويل
- القسط الشهري الذي يبلغ 500 ريال يمكن من خلاله الحصول على مبلغ تمويل 30.000 ريال
- القسط الشهري الذي يصل إلى 600 ريال يمكن من خلاله الحصول على مبلغ وقدره 36,000 ريال
- إذا وصل القسط الشهري إلى 700 ريال يبلغ التمويل الشخصي فيه 42 ألف ريال
- إذا كان القسط الشهري يبلغ 800 ريال فيصل التمويل الإجمالي 48 ألف ريال
- إذا وصل القسط الشهري إلى 900 ريال يكون مبلغ التمويل 54.000 ريال
- في حين إذا وصل القسط الشهري إلى 1.000 ريال شهريا يمكن الحصول على تمويل قدره 60 ألف ريال.
رابط الحصول على تمويل الأسرة الإعفاء والتسليف والشروط العامة
- يمكن لمن يرغب في الحصول على هذا التمويل الدخول إلى موقع بنك الإعفاء والتسليف للتسجيل على هذا القرض، وفيما يأتي نوفر لكم شروط تمويل الأسرة بشكل عام:
- العمر المقبول للحصول على القرض يجب أن لا يتخطى 70 سنه أما الكفيل فيجب أن لا يزيد عن 55 سنة
- الدخل الشهري يجب أن لا يزيد عن 12500 ريال
- أن لا يتخطى دخل الفرد من أفراد الأسرة 2000 ريال ويتم التقسيم على المبلغ المذكور أعلاه
- يتم احتساب الذكر من أفراد العائلة إذا كان عمره لم يتجاوز الرابعة والعشرين
- ذات الشيء بالنسبة للإناث في حال لم تكن موظفة أو متزوجه
- الجدير بالذكر أنه تختلف هذه الشروط باختلاف الفئة الحاصلة عليه، ويمكن من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية التعرف على الشروط لكل فئة من الفئات الحاصلة علي تمويل قرض الأسرة.
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