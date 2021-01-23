نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة على مدى أكثر من 45 عامًا تقدم السعودية دعمًا لجميع المواطنين غير القادرين للحصول على السكن المناسب، حيث يمكن تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري 1442هـ، الذي أنشأته المملكة في عام 1975م، بموجب مرسوم ملكي، لتقديم التمويلات للأفراد، وكذلك للمؤسسات التي ترغب في إقامة مشروعات للاستعمال التجاري، فيما تتولى إدارة هذا الصندوق لجنة خاصة، تعمل على تنمية موارد الصندوق وفي الوقت نفسه تحقيق أكبر استفادة لغير القادرين، بالحصول على السكن الذي يليق بالمواطن السعودي.

طريقة تقديم طلب صندوق التنمية العقاري 1442

جاءت طريقة تقديم طلب صندوق التنمية العقاري 1442هـ، والتي تكون خدمة للمواطنين والمواطنات والشركات في القطاع الخاص، للحصول على تمويلات بهدف إقامة مشروعات عقارية وسكنية، وكانت طريقة التقديم على النحو الآتي:

يجب الدخول إلى موقع الصندوق العقاري على شبكة الإنترنت. يجري بعد ذلك الانتقال إلى صفحة أحكام خدمة الحصول على القرض. بعد ذلك ننقر على الخدمة التي نبحث عنها. نوافق على جميع الشروط بعد قراءتها. علينا بعد ذلك النقر على “استمرار”. هنا، ننتقل إلى نموذج تقديم طلب قرض من الصندوق العقاري. يجب تعبئة النموذج بجميع المعلومات المطلوبة، والتي منها الحالة الاجتماعية، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد بالهجري، وتحديد فرع تقديم الطلب. في الخطوة التالية، ندخل رقم الجوال، والبريد الإلكتروني. فيما يلي ذلك، إدخال رمز الأمان، وننقر على “إقرار بصحة البيانات”. علينا النقر على كلمة “إرسال”. أخيرًا، تظهر رسالة تؤكد إتمام الطلب بنجاح.

شروط الحصول على القرض العقاري 1442

حيث جاءت شروط قرض صندوق التنمية العقاري على النحو التالي: