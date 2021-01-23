تبدأ من 11.5 ألف.. نفاذ تذاكر حفل رابح صقر في “أوايسس”

بلادي – الرياض :

نفدت تذاكر حفل الفنان رابح صقر المحدد له يوم 29 يناير الجاري ضمن جلسات أوايسس الرياض، بعد فترة وجيزة من طرحها.

وتبدأ أسعار التذاكر التي تضمنت 12 فئة، من 11.5 ألف ريال للطاولة التي تتضمن عدة أشخاص، فيما جاءت قيمة تذاكر أعلى جلسة بـ 57.5 ألف ريال.

ويعد حفل صقر الأول حضورياً منذ تفشي فيروس كورونا، حيث سيُلزم الحضور باتباع الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول.

وجاءت فئات وقيمة التذاكر وعدد الأشخاص في الجلسة على النحو التالي:

جولد 1 – 11.5 ألف ريال – 5 أشخاص

جولد 2 – 16.1 ألف – 7 أشخاص

بلاتينيوم 1- 17.250 ألف – 5 أشخاص

بلاتينيوم 2- قيمة 24.150 ألف – 7 اشخاص

بلاتينيوم 3- 31.050 ألف – 9 أشخاص

دايموند 1- 23 ألف – 5 أشخاص

دايموند 2 – 32.2 ألف – 7 أشخاص

دايموند 3- 41.4 ألف – 9 أشخاص

رويال 1 – 28.750 ألف – 5 أشخاص

رويال 2 – 40.250 ألف – 7 أشخاص

رويال 3 – 51.750 ألف – 9 أشخاص

( vvip ) بقيمة 57.5 ألف – العدد غير محدد