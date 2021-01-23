ليست فرصة.. “البنوك” تحذر من الأسعار الرخيصة للسلع الفارهة

بلادي – الرياض :

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من الأسعار المغرية لبعض السلع الفارهة.

وشددت على ضرورة استشارة الخبراء في مجالات هذه السلع، خاصة تلك التي يتم عرضها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

وأشارت إلى أن بعض هذه الأسعار قد تكون فخاً للاحتيال للإيقاع بالراغبين في شراء هذه السلع.