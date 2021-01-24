نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور تسجيل ولي أمر جديد برقم الهوية عبر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العديد من أولياء الأمور البحث عن رابط نظام نور من أجل تسجيل ولي أمر جديد عبر نظام نور التعليمي من أجل أن يتمكنوا من تسجيل الطلاب الجدد للاتحاق بالصف الأول الابتدائي 1443 في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة التعليم عن جدول مواعيد تسجيل طلاب الأول الابتدائي 1443 في المملكة العربية السعودية للمدارس الحكومية والعالمية والأهلية، حيث سيتم تسجيل الطلاب الجدد من خلال نظام نور التعليمي خلال المواعيد التي حددتها وزارة التعليم، لذا فكان لابد من أن يقوم ولي الأمر بالتسيجل في نظام نور الالكتروني التابع لوزارة التعليم من أجل أن يتمكن من تسجيل بيانات الطلاب التابعين له في الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور، وذلك من أجل أن يتمكن ولي الأمر من إلحاق ابنه بالمدرسة التي يرغب في أن يلتحق بها الطالب التابع له.

موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443

وكانت وزارة التعليم قد حددت يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري ليكون موعداً لفتح باب التسجيل الطلاب الجدد على نظام نور التعليمي من أجل أن يلتحق هؤلاء الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل بمشئية الله تعالى.

طريقة التسجيل ولي أمر جديد في نظام نور

ويرغب العديد من أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم أو الأطفال التابعين لهم في نظام نور التعليمي من أجل أن يتمكنوا من الدخول إلى النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية، والإلتحاق بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي المقبل 1443 بمشيئة الله تعالى، ومن أجل أن يتمكن ولي الأمر من التسجيل في نظام نور فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول إلى موقع نظام نور التعليمي من خلال زيارة noor.moe.gov.sa. بعد أن يقوم ولي الأمر بالدخول إلى رابط نظام نور يبدأ بالضغط على كلمة رابط التسجيل لولي أمر جديد في حال عدم أن سبق لولي الأمر أن قام بالتسجيل في نظام نور. يقوم ولي الأمر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من البيانات التي يتطلبها الموقع من ولي الأمر. بعد أن يتم التسجيل بنجاح في نظام نور يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى النظام.

نظام نور تسجيل الدخول حساب ولي الأمر

ويمكن لأولياء الأمور القيام بتسجيل الدخول إلى حساباتهم في نظام نور من خلال رقم الهوية وكلمة المرور من أجل الاستفادة من خدمات نظام نور التعليمي، والتي منها خدمة تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور من أجل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي 1443 خلال الفترة القادمة.