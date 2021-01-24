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عمر شويل - جدة على الرغم مما تسببت به الجائحة في الكثير من الأزمات في شتى أنحاء العالم، إلا أن لها فائدة كبيرة استفاد منها البعض بعد اتجاه الحكومات المختلفة الى ترقيم الخدمات، أي أنه قد أصبح اليوم يمكن إنجاز الخدمات جميعها إلكترونيا بعيدًا عن زحام الهيئات و الوزارات والروتين الذي يواجه المواطن أثناء قضاء احتياجاته، و تعتبر وزارة العدل السعودية من أوائل الوزارات بالمملكة التي اتجهت صوب إطلاق موقع الكتروني متخصص يقدم كافة الخدمات الالكترونية التي تختص بالزواج و الطلاق و طلب الزوجة الخُلع إلكترونيا ، إضافة الى أحوال الأسرة والميراث و غيرها من الأمور التي تهم حياة المواطن، وخاصة تلك الخدمات التي تقدمها للمرأة، والتي نجدها مقسمة إلى قسمين وهما: « بوابة نفاذ» وهي تختص برفع الدعوى الجديدة، و« بوابة ناجز» وهي مخصصة لإصدار الشهادات أو إثبات الحالة.

كيفية طلب الزوجة الخُلع إلكترونيا و طريقة إصدار الوثيقة رسميا

وبداية نتعرف على الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها عبر وزارة الدفاع «نفاذ»، ومنها الخدمات المتعلقة بالزواج التي تشمل الآتي:

رفع دعوى فسخ نكاح.

رفع دعوى خلع.

طلب إثبات طلاق ضد الزوج، في حالة وقع الطلاق من قبل الزوجة.

تقديم الطلبات «أونلاين».

ما هي طريقة رفع المواطنة السعودية قضية دعوى الخلع إلكترونيا ؟

أتاحت الحكومة السعودية للمواطنة التقدم برفع قضية دعوى خلع، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة ، وهي :

تقوم بالدخول الى موقع وزارة العدل الالكتروني.

تقوم بعدها بالضغط على أيقونة ” طلب جديد .

تقوم باختيار أيقونة ” الأحوال الشخصية ” .

تقوم باختيار أيقونة ” تصنيف دعاوى النكاح والفرقة ” .

تقوم باختيار أيقونة ” نوع الدعوى خلع ” .

تقوم الزوجة بعد ذلك باستكمال جميع البيانات الخاصة بها، إضافة الى بيانات الزوج نقلا عن الهوية الوطنية لهما.

تقوم الزوجة بعدها بالضغط على أيقونة ” تقديم الطلب ” .

في حالة الرغبة في التفكير لبعض الوقت ، يمكن للزوجة أن تحفظ الطلب عن طريق الضغط على أيقونة ” حفظ المسودة”.

أما عن الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة بها عبر وزارة العدل «ناجز»،والتي سبق و أشرنا إلى استخدامها في جلسات التقاضي الالكترونية، فهي أيضا تختص بتقديم الطلبات للحصول على إثبات لكل ما يخص الأقسام التالية، وهي:

القسم الأسري و يشمل:

الموافقة على الزواج المبكر

تصديق عقد نكاح

عقد زواج

إثبات خلع، بعد انتهاء القضية

قسم الورثة والقصر، ويشمل:

حصر ورثة

قسمة تركة

إقامة ولي على قاصر سنا

إثبات راشد

فسخ ولاية بطلب من الولي.

قسم الأوقاف والوصايا، ويشمل :

إثبات وصية

إثبات وقف منجز

إثبات ناظر على وقف وصية .

قسم الحالات الاجتماعية ، و يشمل :

إثبات تنازل عن إصابة

إثبات تنازل عن دية أو بعضها

إثبات شهادة

إثبات فقد وغيبة .

كيف يمكن إصدار وثيقة الخلع الكترونيا ؟