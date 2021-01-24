نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة أحد أفراد العائلة في العنوان الوطني الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إضافة أحد أفراد العائلة في العنوان الوطني الموحد، قامت مؤسسة البريد السعودي العنوان الوطني بدعم من الحكومة داخل المملكة بإصدار قرار رسمي من قبل مجلس الوزراء السعودي وهذا القرار رقم 252 للعام الهجري 1434 حتي يتم وضع نظام محدد داخل البلاد لمواصلة التطور التي تتبع الحكومة داخل المملكة، وذلك يتم استكمال البنية التحتية لتسهيل المعاملات بشكل إلكتروني داخل البلاد

وتتضمن العنوان الوطني داخل المملكة السعودية في المدن والمراكز والقرى وجميع المباني التجارية التي تساعد على تسهيل الوصول إلى المواطن أو المقيم ومعرفة كافة المواقع عدم بعض العناوين المعيارية الموحدة داخل المملكة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات إضافة أحد أفراد العائلة في العنوان الوطني وحذف أحد أفراد العائلة.

خطوات إضافة أحد أفراد العائلة في العنوان الوطني

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع العنوان الوطني ثم اضغط على إضاءة عنوان مسجل وإضافة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ثم اضغط على التحقق من الهوية وتسجيل الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد، بعد ذلك يتم اختيار معلومات الفرض المضاف والضغط على إضافة الفرض وإضافته وحفظ والضغط على كلمة حفظ وتسجيل العنوان والمعلومات التي تم إدخالها.

خطوات حذف أحد أفراد العائلة

يمكنك حذف أحد أفراد العائلة من خلال الدخول على موقع العنوان الوطني والضغط على إدارة عنوان مسجل وتضيف رقم الهوية ورقم الجوال بعد ذلك تضغط على كلمة التحقق من الهوية والدخول على النفاذ الوطني الموحد، وتحدد العنوان الذي تريد حذفه الفرض واختيار ثم اضغط على إزالته الضغط على كلمة حفظ.

حيث يتم تسهيل خطوات إضافة أحد الأفراد من العائلة في العنوان الوطني أو حذفها عبر الانترنت بخطوات سهلة وبسيطة بدون الحاجة إلي الذهب إلى المقر الرسمي للقيام بهذه الإجراءات.