نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مصحف مدرستي التعليمي 1442 الرابط وخطوات الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق مصحف مدرستي التعليمي الرسمي حيثُ يُعدُّ مصحف مدرستي تطبيق جديد يحتوي على المقرر الدراسي الخاص بالقرآن الكريم لجميع المراحل التعليمية أنشأته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، يُمثل تطبيق مصحف مدرستي صورةً حية للجهود المبذولة من قبل المملكة لتطوير التعليم والاستفادة من الخدمات التكنولوجية المختلفة خاصةً مع تبني فكرة التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد.

مميزات مصحف مدرستي

يوجد في هذا التطبيق تلاوات مختلفة بأصوات عدد من الشيوخ المتميزين.

يستطيع الطالب تكرار الآيات وحفظها بعد سماعها من خلال مصحف مدرستي.

يوفر التطبيق خاصية تسجيل القراءة بصوت الطالب ويستطيع الاحتفاظ بها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكن الطالب من الحفظ والمراجعة في أي مكان من خلال الهاتف.

يحدد المعلم الواجب المدرسي من المصحف عبر التطبيق ويقوم الطلاب بمراجعته وحفظه.

يشمل مصحف مدرستي تفسير القران كاملًا.

يُمكن تحميل التطبيق على أجهزة الأندرويد أو الأيفون بسهولة ويسر.

كيف استخدم مصحف مدرستي التعليمي

نقوم بزيارة الرابط الرسمي لـ تحميل مصحف مدرستي.

نكتب بعد ذلك اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول.

تظهر بعد ذلك الصفحة الرئيسية التي تحتوي على أربعة خيارات وهي سور التلاوة، سور الحفظ، واجباتي، المفضلة.

يختار الطالب السور المقررة عليه حفظها كما يمكنه تسميع السورة بعد حفظها وارسالها للمعلم.

رابط تطبيق مصحف مدرستي التعليمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة على انشاء تطبيق مصحف مدرستي كجزء من خدمات التعليم عن بعد، حيث يتم تحديد الجزء المطلوب من الطالب حفظه فقط طبقًا للمنهج الدراسي، ويوفر التطبيق العديد من المميزات مثل اختيار صوت القارئ وتكرار الأيات وتحديد عدد مرات التكرار وتفسير السور كما يوفر خاصية تسجيل صوت قراءة الطالب وحفظها على الهاتف.

دعت الوزارة إلى المشاركة في اختيار اسم للتطبيق مثل مقرأة مدرستي أو مصحف مدرستي وتم اختيار الأخير ليكون اسمه، وأسرع أولياء الأمور والطلاب في البحث عن الرابط لتحميله والاستفادة من خدماته، نشرت وزارة التعليم في المملكة على صفحتها الرئيسية في مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا التطبيق مجاني ويمكن تحميله بسهولة.

تعرفنا في هذا المقال على تطبيق مصحف مدرستي التعليمي الذي يعتبر واحداً من أفضل التطبيقات التعليمية بالإضافة إلى كونه وسيلة ممتازة للتعلم وحفظ منهج القران المقرر على الطلبة في أي وقت وأي مكان، كما تعرفنا على مزايا هذا التطبيق الأخرى وعلى رابط تطبيق مصحف مدرستي.