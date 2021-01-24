كيفية التقديم في وظائف الطيران المدني بعد إطلاق مبادرة توطين وظائف النقل الجوي

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عمر شويل - جدة بدأ العديد من المواطنين والمواطنات داخل المملكة السعودية في البحث عن وظائف الطيران المدني بعد إطلاق مبادرة “توطين وظائف قطاع النقل الجوي” بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار دعم جهود التوطين التي تهدف لتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين على مدار الثلاث سنوات القادمة في مختلف مجالات قطاع النقل الجوي داخل المملكة لمواكبة النمو المتسارع في القطاع، ورفع كفاءته وتطويره، وتعزيز قطاع الطيران السعودي حيث ستؤدي تلك المبادرة إلى صناعة قطاع نقل جوي متطور بأيد وطنية سعودية.

وظائف الطيران المدني المندرجة في قائمة المبادرة

نشر الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني على “تويتر” إعلان مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي بالمملكة، وأشار الإعلان إلى أن المبادرة تستهدف توطين 10 آلاف وظيفة في 28 مهنة من مختلف تخصصات قطاع النقل الجوي على مدار الثلاث سنوات القادمة اعتباراً من العام الجاري 2021، ومن أبرز هذه الوظائف:

طيار – مساعد طيار.

فني – مساعد طائرات.

فني صيانة عام.

مضيف جوي.

طاهي جوي.

تموين الطائرات.

تموين الطائرات بالوقود.

تشغيل جسور الإركاب.

مسؤول أمن مطارات.

مسؤول إداري.

تشغيل المعدات الأرضية بالمطارات.

توجيه الطائرات – مراقب جوي.

مشرف ساحة طيران.

مشرف الأعمال تحت الطائرة.

منسق ساحة طيران.

منسق مواد خطرة.

مناولة الركاب.

مناولة العفش.

مناولة الشحن.

مناولة المواد الخطرة.

سائق معدات داخل الساحة.

سائق حافلة نقل الركاب.

بائع صالة مطار.

موظف خدمات الركاب.

موظف خدمات مواقف السيارات.

وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران والنقل جوي، والشركات الخاصة العاملة داخل صالات المطارات، وشركات المناولة الأرضية في جميع المطارات داخل المملكة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة وتوفير فرص العمل، وأوضحت إنه سيتم تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة شهرياً.

كيفية التقديم في وظائف الطيران المدني

يسعى العديد من أبناء وبنات المملكة السعودية الراغبين في العمل داخل قطاع الطيران لاستغلال مبادرة هيئة الطيران المدني لتوطين وظائف قطاع النقل الجوي حيث من المنتظر أن تفتح شركات الطيران والشركات العاملة بالمطارات أبوابها للمتقدمين والمتقدمات للوظائف خلال الأيام المقبلة، وكانت هيئة الطيران قد نشرت عبر موقعها الرسمي منذ عدة أيام وظيفتين للتخصص الإداري والهندسي للعمل في فرع الهيئة بالرياض تحت مسمى :

مدير التميز والجودة للمشاريع (يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة الصناعية أو هندسة الجودة أو إدارة أعمال وما يعادلها مع توافر خبرة 7 سنوات على الأقل و10 سنوات على الأكثر).

مدير عام الشؤون الهندسية (يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو المجاستير في الهندسية المدنية أو المعمارية أو ما يعادلها مع توافر خبرة 10 سنوات على الأقل).

ويمكن للمتقدمين زيارة موقع الهيئة الرسمي للاطلاع على المهارات والقدرات والشروط الأخرى المطلوب استيفاءها ثم التقديم على الوظيفة، ومن المرجح أن يتم توفير وظائف شاغرة أخرى على الموقع تتطلب التخصصات التي سبق ذكرها في إعلان مبادرة توطين وظائف النقل الجوي.

ويستطيع أيضا الراغبين في العمل الجوي الاستفادة من المبادرة من خلال الاطلاع على قائمة الوظائف الشاغرة في المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات الطيران السعودية مثل: (الخطوط السعودية، طيران ناس، طيران أديل، نسما للطيران، طيران السعودية الخليجية، إلخ..) كما يمكن إرسال السيرة الذاتية (CV) على البريد الإلكتروني المخصص لكل شركة، وكذلك التواصل معهم عبر البريد للاستفسار عن وظائف مبادرة الطيران المدني الشاغرة.