“الداخلية”: ضبط عدد من مشاهير مواقع التواصل قاموا بنشر فيديوهات لهم أثناء مخالفتهم للإجراءات الوقائية

بلادي – الرياض :
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، ضبط عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بنشر فيديوهات لهم أثناء مخالفتهم للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا كوفيد19.
وأوضح أن حضور المناسبات الاجتماعية مشروط بتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بقاعات الأفراح أو تجمعات العزاء، والتي تنصّ على ألا يزيد عدد الحاضرين عن 50 شخصاً.
وأكد على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة والتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، وفي حالة رصد أي مخالفات سيتم تطبيق لائحة الحد من التجمعات على الجميع، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة الذي عقد اليوم.
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