“الصحة” تُعلن بدء تفعيل خدمة “العيادات عن بُعد”

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بدء تفعيل خدمة العيادات عن بُعد.
وأوضحت أن العيادات الطبية عن بُعد، تعد منصة تربط المريض بالطبيب عن طريق منصتي “أناة” و”صحتي”، وهي تسهل الوصول للخدمات الصحية وتمكنه من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد.
وتضمن الخدمة تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، مما يسهم في الحد من انتشار العدوى وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.
وتشمل الخدمة أكثر من 90 مستشفى ومركزًا صحيًا لتوفير هذه الخدمة.
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