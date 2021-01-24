المتحدث الأمني يستعرض مخالفات الإجراءات المسجلة الأسبوع الماضي وأسبابها.. والرياض تتصدر المناطق

بلادي – الرياض :

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أسباب الارتفاع المُسجل مؤخرًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن التجمعات المخالفة وغير المتقيدة بالإجراءات الوقائية خلال فترة الإجازة، كانت السبب في زيادة الحالات المسجلة حديثًا، مشيرًا إلى أنه تم رصد أكثر من 18 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880 ألف مخالفة.

وأشار الشلهوب إلى أن المخالفات المعلنة بشكل مستمر عبر حساب وزارة الداخلية ووكالة الأنباء السعودية، تشمل المناطق كافة، مؤكدًا أنها ليست مقتصرة على الرجال فقط، بل تشمل جميع أطياف المجتمع.

وشدد على ضرورة التقيد التام بالتعليمات المعتمدة في تطبيق اشتراطات السلامة الصحية، والابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق بروتوكول الوقاية الصحية.