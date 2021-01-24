أسعار فحص “كورونا” في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بالمملكة

بلادي – الرياض :
نشرت جمعية حماية المستهلك، قائمة بأسعار فحص فيروس “كورونا” المستجد، لدى بعض المنشآت الصحية الخاصة المنتشرة في عدد من مدن المملكة.
وتراوحت الأسعار ما بين 250 ريالاً و1200 ريال، وتختلف من مكان لآخر حسب مكان الخدمة المقدمة، هل هي في المستشفى أو في المنزل، عاجلة أم عادية.
وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صالح اليوسف في مداخلة على قناة الإخبارية، إن الأسعار المعلنة ليس للجمعية علاقة في تحديدها، بل جمعت من مصدرها في وزارة الصحة، وهي شاملة الضريبة وتتفاوت حسب الجودة المطلوبة.
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