نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوامر الملكية التي اصدرها الملك سلمان اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر الملك سلمان عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ثلاثة أوامر ملكية بتعيين المهندس وليد بن عبد العزيز بن محمد الحريجي وزيرا للخارجية. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” ، فإن الأمر الملكي الثاني هو تعيين المهندس عبد الله بن محمد بن سليمان بدير نائباً لوزير الإسكان. كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد صيان عميداً متميزاً لكلية الإدارة العامة.

الأوامر التي تم إصدارها اليوم

بعد الاطلاع على “نظام الإدارة الأساسية” الصادر بالمرسوم السلطاني 27/8/1412 هـ (أ / 90) ، وبعد الاطلاع على الوزراء ونواب الوزراء وأصحاب السعادة ، الصادر بالمرسوم الملكي الملكي 3/18/1391 (م / 10). نظام المنصب ، والمرسوم الملكي (أ / 14) بتاريخ 3/3/1414 هـ يرشدنا إلى كيفية التعامل

أولاً: يعين معالي وليد بن عبد الكريم بن محمد الحليجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

ثانيًا: رفع تقرير عن موقفنا إلى السلطة المختصة لاعتماده وتنفيذه.

القرار الملكي الثاني

بعد الاطلاع على “نظام الإدارة الأساسية” الصادر بالمرسوم الملكي 27/8/1412 هـ (أ / 90) ، والاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء والموظفين المتميزين الصادر بالأمر الملكي رقم. بناء على المرسوم رقم (أ / 14) تاريخ 3 مارس 1414

أولاً: تعيين المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بأداء متميز.

ثانيًا: رفع تقرير عن موقفنا إلى السلطة المختصة لاعتماده وتنفيذه.

القرار الملكي الثالث

بعد الاطلاع على “نظام الإدارة الأساسية” الصادر بالمرسوم الملكي 27/8/1412 هـ (أ / 90) ، والاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء والموظفين المتميزين الصادر بالأمر الملكي رقم. بناء على المرسوم رقم (أ / 14) تاريخ 3 مارس 1414

أولاً: تعيين الدكتورة بندر بن أسعد بن أحمد صيان مديراً عاماً لكلية الإدارة العامة بأداء متميز.

ثانياً: رفع تقرير عن موقفنا إلى السلطة المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وفي النهايه نرجوا ان نكون اوضحنا لكم كل الأوامر الملكية التي تم إصدارها والتصديق عليها من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين