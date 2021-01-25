نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية 1442.. لائحة العلاوات السنوية 2021 للمعلمين والموظفين والعسكريين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الموظفون عن العلاوة السنوية 1442 في هذه الأوقات، كما يتم البحث والسؤال عن ما هي تفاصيل لائحة العلاوة السنوية 2021 وكيف تحسب العلاوة السنوية وغيرها من الأسئلة الشائعة بخصوصها، وتزامنا مع اقتراب صرف العلاوة السنوية للسنة المالية الجديدة يتطلع الموظفون لمعرفة ماهو مقدار العلاوة السنوية حسب درجاتهم ورتبهم، حيث تختلف من موظف إلى موظف، ويكون سلم رواتب الموظفين يعمل حسب الدرجات في الرواتب وعليه تم تطبيق العلاوة السنوية ومقدارها، حيث يحصل الموظف في الدرجة الأعلى على علاوة سنوية أكثر من الدرجة الأقل منه، وفي هذا المقال سنوضح التعديلات الجديدة على قانون العلاوة السنوية من وزارة الخدمة المدنية ، كما أنه سيتم ذكر تفاصيل العلاوة السنوية وموعد صرفها للسنوات القادمة والسنة الحالية 1442.

العلاوة السنوية 1442 للموظفين في المملكة العربية السعودية

نتعرف أولا على ما هي العلاوة السنوية ، حيث يتم صرفها لجميع الموظفين في جميع الوظائف الحكومية، وتأتي على شكل دفعة واحدة يتم صرفها مع الراتب في كل سنة مالية جديدة، وبعد التعديلات أصبح موعد صرف العلاوة السنوية في شهر يناير من كل عام ميلادي، حيث تم إجراء التعديل عليها بعد قرار مجلس الوزراء بخصوص تغيير موعد الصرف من التوقيت الهجري مع بداية كل عام جديد هجري، إلى مع بداية كل عام ميلادي جديد، وتكون العلاوة السنوية بمثابة تعويض أو مكافأة أو أي مصطلح آخر تقديرا لجهود الموظف ومساعدته ماديا، ناهيك عن ترفيع الموظفين إلى الدرجة أو الرتبة التالية، هذا غير وجود بدلات النقل التي يتحصل عليها أيضا.

تعديلات جديدة في نظام الخدمة المدنية للعلاوة السنوية

وجاءت التعديلات على الشكل التالي:

تعديلات المادة السابعة عشر “17”:

والخاصة بالعلاوة في سلم رواتب الموظفين وقد نص التعديل على منح الموظف العلاوة بحسب جدول الرواتب الملحق في نظام الخدمة المدنية، كما يتم ترفيع الموظف للدرجة التالية بعد الدرجة التي كان يعمل فيها وفي المرتبة ذاتها، ويكون ذلك مع بداية العام المالي الجديد.

تعديل المادة رقم 20:

لا يمكن أن يتم الحجز على راتب أو جزء من راتب الموظف إلا إذا كان هناك أمر خطي من الجهة المختصة، ولا يمكن أن يتم تجاوز المبلغ المحجوز من الراتب الشهري بنسبة 33%، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم احتساب دين النفقة، وإن كان الموظف موقوفا ويكون بسبب مطالبته بدفع ديون الحكومة يتم صرف الراتب الأساسي له، بما معناه أن التعديل تم على “بدين الحكومة” وتم إلغاؤها من النص وتعديلها بكلمة “أو غير الحكومة” من أجل أن لا تتعارض مع الفقرة “ب” الموجودة في المادة التاسعة عشر.

تعديل المادة 22:

يتم صرف بدل نقدي للموظف المنتدب في كل يوم عمل فيه خارج مقر العمل إن كان خارج أراضي المملكة أو داخلها، ويأتي ذلك بما يتناسب مع الفئات التي يتم تحديدها في لائحة الحقوق والمزايا المالية، وقد تم استبدال النص المتعلق بكلمة “لائحة البدلات” والتي لم تعد موجودة داخل لائحة المزايا والحقوق المالية.

تعديل المادة 29:

يمكن استعارة خدمات الموظف بعد أن تتم الموافقة من قبله من أجل العمل في جهة غير الجهة التي يعمل بها، بما في ذلك الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية وكذلك المؤسسات الغير ربحية كما يتم تغيير النص الوارد في لائحة الخدمة المدنية ليصبح متوافق مع مفهوم الإعارة والاستعارة في الموارد البشرية للخدمة المدنية، والذي صدر عبر قرار وزاري بتاريخ 1440 للهجرة يمكن للجهة الحكومية أن تقوم باستعادة خدمة أحد الموظفين والذي لا يكون مشمولا في قانون الخدمة المدنية وتم تحديد الإعارة والاستعارة من لائحة الخدمة المدنية، وقد تغير النص السابق والذي يتضمن “يجوز في الجهة الإدارية تم استبداله بنص بما يتوافق مع مفهوم الإعارة والاستعارة الوارد في لوائح الموارد البشرية للخدمة المدنية، والذي صدر بتاريخ التاسع من جمادى الثاني 1440.

تعديل المادة 35:

يتم ابتعاث الموظفين من أجل الدراسة خارج المملكة أو يتم إيفادهم للدراسة في الداخل ويكون وفق مصلحة العمل، كما تقوم اللائحة بتحديد الإيفاد وقواعد الابتعاث، وقد تم تعديل جملة “تحدد لائحة الابتعاث وكذلك الإيفاد” بجملة “وتحدد اللائحة قواعد الإيفاد والابتعاث” وذلك بعد توقف العمل فيها في لائحة الموارد البشرية، والتي صدرت في القرار الوزاري بتاريخ التاسع من جمادى الثاني 1440 للهجرة.

تعديلات المادة 37:

يجوز القيام باستثناء وظائف معينة من عدة أحكام، بما يتناسب مع اللائحة الاتفاق وقد تم إلغاء المادة المذكورة وهي تجوز لمجلس الخدمة المدنية، ويأتي ذلك عقب إلغاء المجلس والعودة إلى صلاحيات مجلس وزراء.

متى تصرف العلاوة السنوية 2021

هذا ومع بداية العام المالي الجديد 2021 يتم البحث على موعد صرف بالنسبة للعلاوة من الموظفين العسكيريين والمدنيين الموظفين والمعلمين، ومن الأسئلة الأخرى أيضا كيف يتم احتسابها و كم تبقى على العلاوة السنوية 1442 وبحسب ما قرر مجلس الوزراء السعودي، فإن موعد الصرف سيكون يوم الأربعاء القادم والذي يوافق يوم الرابع عشر من جمادى الآخر 1442، والذي يصادف بدوره يوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني يناير 2021، وقد تبقى له فعليا 32 ساعة، ويكون الصرف لجميع الموظفين الحكوميين العسكريين والمدنيين.

مواعيد العلاوة السنوية 1443 باقي الأعوام القادمة

ميعاد صرف العلاوة السنوية 1442 سيكون يوم 14 جمادى الثاني 1442

سيكون يوم 14 جمادى الثاني 1442 مواعيد العلاوة السنوية 1443 سيكون يوم الرابع والعشرين من جمادى الآخر 1443 والذي يصادف السابع والعشرين من يناير 2022 فقد تبقى ليوم صرف العلاوة للعام 1443 366 يوم

سيكون يوم الرابع والعشرين من جمادى الآخر 1443 والذي يصادف السابع والعشرين من يناير 2022 فقد تبقى ليوم صرف العلاوة للعام 1443 366 يوم موعد العلاوة السنوية 1444 سيكون يوم الخميس الرابع من رجب 1444، والذي يصادف السادس والعشرين من يناير 2023 تبقى على صرف العلاوة 730 يوما

سيكون يوم الخميس الرابع من رجب 1444، والذي يصادف السادس والعشرين من يناير 2023 تبقى على صرف العلاوة 730 يوما تاريخ صرف العلاوة السنوية 1445 سيكون في السادس عشر من رجب 1442 من يوم الأحد، والذي يوافق يوم الثامن والعشرين من شهر يناير 2024، وقد تبقى للعلاواة السنوية 1,097 يوما.

سلم العلاوة السنوية 1442 الأفراد

يحصل الفرد المجند على علاوة سنوية تبلغ 125 ريال

يحصل المجلد الأول على علاوة سنوية تبلغ 140 ريا

يحصل العريف على مبلغ العلاوة السنوية 155 ريال

يحصل الفرد من رتبة وكيل رقيب على علاوة قدرها 180 ريال

يحصل الفرد برتبة رقيب على علاوة سنوية 215 ريال

يحصل الرقيب الأول على علاوة سنوية 260 ريال

يحصل الفرد برتبة رئيس رقباء على علاوة سنوية 310 ريال.

سلم العلاوة السنوية 1442 للضباط