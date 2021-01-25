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عمر شويل - جدة نظام نور هو نظام دشنته وزارة التعليم السعودية لتسهيل الإستفادة من الخدمات التعليمية للطالب، وولي الأمر، والمعلم، حيث يتم من خلاله تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1443، كما يمكن منه الحصول على نتائج الطلاب بعد إدخال المعلمين ومدراء المدارس لها، فهو نظام حديث متطور يعتمد كليًا على الخدمات الإليكترونية المتبادلة بين الطالب والمدرسة.

نظام نور والخطة الزمنية لتسجيل طلاب اولى ابتدائي 1443 رابط التسجيل الجديد

وفقًا لما وضحته وزارة التعليم السعودية من خلال حسابها على تويتر وموقعها الرسمي على الإنترنت،فإن التسجيل لطلاب أولى إبتدائي يتم من خلال رابط نظام نور على أكثر من مرحلة، وسنوافيكم في التالي بتفاصيل الخطة الزمنية الخاصة بالتقديم في كل مرحلة.

الخطة الزمنية لتسجيل طلاب اولى ابتدائي

كافة المراحل الزمنية للتسجيل في نظام نور خاصة بمن إجتازوا الـ 6 سنوات أو أقل منها بمدة لا تزيد عن 90 يومًا كحدٍ أدنى، أو من هم أعمارهم أكبر من 11 سنة و 3 أشهر كحدٍ أقصى، فيما عدا المرحلة الثامنة والأخيرة فهي خاصة بمن يقل عمرهم عن 6 سنوات بـ 180 يومًا.

المرحلة الزمنية الأولى

تشمل تسجيل الطلاب والطالبات حاملي الجنسية السعودية في المدارس الحكومية الخاصة بتحفيظ القرآن والتي تنعقد بها المفاضلات، بحيث يتم التسجيل بدءًا من يوم 11/6/1442 الموافق 24/1/2021، وحتى يوم 24/6/1442 الموافق 6/2/2021، بينما تُجرى المفاضلات لمن تم تسجيلهم في نظام نور بدءًا من يوم 25/6/1442 الموافق 7/2/2021، وحتى يوم 13/7/1442 الموافق 25/2/2021.

المرحلة الزمنية الثانية

تشمل تسجيل الطلبة السعوديين والغير سعوديين في المدارس الأهلية المنفذة للبرامج الدولية، أو المدارس الأجنبية والعالمية، وهذا بدءًا من يوم 11/6/1442 الموافق 24/1/2021.

المرحلة الزمنية الثالثة

تشمل تسجيل الطلبة السعوديين، وأبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين في المدارس الحكومية وكذلك مدارس تحفيظ القرآن التي لا تنعقد بها المفاضلات، وهذا بدءًا من يوم 14/7/1442 الموافق 26/2/2021.

المرحلة الزمنية الرابعة

تشمل تسجيل الطلبة الغير سعوديين ممن يعاملون معاملة السعوديين، وهذا بدءًا من يوم 14/8/1442 الموافق 27/3/2021.

المرحلة الزمنية الخامسة

تشمل تسجيل الطلبة الغير سعوديين ممن يخضعون للنسبة المحددة الخاصة بأبناء العاملين في القطاع الحكومي، وهذا بدءًا من يوم 5/9/1442 الموافق 17/4/2021.

المرحلة الزمنية السادسة

تشمل تسجيل الطلبة الغير سعوديين ممن يخضعون للنسبة المحددة الخاصة بأبناء العاملين في القطاع الخاص، وهذا بدءًا من يوم 19/9/1442 الموافق 1/5/2021.

المرحلة الزمنية السابعة

تشمل تسجيل الطلبة من كافة الجنسيات من خريجي الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لنظام نور، وهذا بدءًا من يوم 4/10/1442 الموافق 16/5/2021.

المرحلة الزمنية الثامنة

تشمل تسجيل الطلبة من كافة الجنسيات من خريجي الروضات الأهلية أو الأجنبية في داخل المملكة أو الوافدين من روضات خارجها، وهذا بدءًا من يوم 7/1/1443 الموافق 15/8/2021.

قدمنا لكم رابط التسجيل في نظام نور لتسجيل طالب أولى إبتدائي، حيث يتم التسجيل من خلال حطوات بسيطة برقم هوية ولي الأمر فقط، كما عرضنا لكم ملامح مراحل الخطة الزمنية الثمانية بكل التفاصيل المتعلقة بعمر الطالب، وجنسيته، والمدرسة المراد إلتحاقه بها.