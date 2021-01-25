نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط التسجيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي، تتميز البنوك بداخل المملكة العربية السعودية بتقديم كافة التمويلات والقروض للأفراد والمشروعات، ويعد قرض العمل الحر أفضل ما يتم تقديمه من بنك التنمية الاجتماعي لتقليل فرص البطالة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الخطوات اللازمة والشروط المطلوبة للتسجيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي فتابعوا معنا .

خطوات وشروط التسجيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي لكي تستطيع أخذ قرض العمل الحر من البنك يجب عليك إتباع بعض الخطوات التالية: يجب أولًا أن تقوم بتسجيل الدخول للموقع البوابة لنفاذ الوطني الموحد.

بعد تسجيل الدخول قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك في الخانة التي ستظهر أمامك.

سيطلب منك الموقع بعد ذلك إدخال رقم الآيبان الخاص بصاحب الطلب.

أهم الخطوات للتسجيل إدراج رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل به في بوابة أبشر الخاصة بوزارة الدخلية في المملكة العربية السعودية . شروط التسجيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي للتسجيل في قرض العمل يجب أن يتوفر في الشخص المتقدم بعض الشروط الآتية: يجب على المتقدم أن لا يقل عمره عن ال 18عامًا، ولا يزيد عمر المتقدم عن ستون عامًا.

يتم وضع اختبار ائتماني للمتقدم يجب عليه تجاوزه أولًا قبل الموافقة على طلبه.

لا تكون مدة التمويل المطلوبة أكثر من ستون شهرًا فقط.

يجب أن يكون المتقدم قد امضي في عمله أو وظيفته أكثر من عامًا على الحد الأدنى.

إذا كان المتقدم مدينًا للبنك بأحد القروض ومازال لم يسدد هذا الدين لا يقبل طلبه حتى ينتهي من سداد كافة الديون السابقة.

يجب تقديم مجموعة من الضمانات اللازمة للبنك لضمان سداد كافة الأقساط.

من الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم سعوديًا الأصل أو يحمل الجنسية السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون بحوزته مستند التأمين للسيارة التي سيقوم المتقدم بالعمل الحر عليها.

تقديم الوثيقة الخاصة بالعمل أو تقديم الترخيص اللازم في توجيه السيارات فقط.

يجب أن يكون الراتب أقل من 14 ريال سعودي سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. وفي نهاية المقال وبعد أن تحدثنا عن خطوات وشروط التسجيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية ألاجتماعي، يجب عليك عزيزي المتقدم التأكد من تطابق كافة الشروط قبل التسجيل.

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