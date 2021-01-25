بمشاركة البحريتين الأمريكية والبريطانية.. استمرار فعاليات التمرين البحري “المدافع البحري 21” بالجبيل

بلادي – الرياض :
واصلت القوات البحرية الملكية فعاليات التمرين البحري المختلط “المدافع البحري21″، وذلك بمشاركة البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في الأسطول الشرقي بالجبيل.
وشهد التمرين عددًا من السيناريوهات القتالية، مثل التعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية، والتشكيلات للقطع البحرية، بالإضافة إلى الإنقاذ البحري والدفاع عن الموانئ.
وتضمن التمرين العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وذلك بمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاتها ووحدات الأمن البحرية، فضلًا عن تدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.
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