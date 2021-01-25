“الجوازات” تعلن البدء في استقبال إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” لليمنيين المنتظمين في التجديد للفترات السابقة

بلادي – الرياض :
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الاثنين)، بدء استقبال إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.
وأوضحت أن ذلك جاء إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بالتمديد لمدة ستة أشهر بدءاً من 22/ 3/ 1442هـ، وذلك بإتاحة السداد لمدة 20 يوماً، من الاثنين 12 / 6 / 1442هـ حتى السبت 1 / 7 / 1442هـ.
وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آلياً بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة “أبشر” دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
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