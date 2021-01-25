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عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 هو وأحد من ضمن أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة الخريجين من الجامعات السعودية بالتخصصات الدراسية المختلفة التي تؤهل العمل في وظيفة المعلم، حيث إن هذا الاختبار يهدف بشكل كبير إلي تطوير المنظومة التعليمية.
اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442
يعتبر ذلك الأختبار هو واحد من ضمن الاختبارات التي تنظمها هيئة التقويم والتدريب وذلك من أجل إن يتم تطوير كفاءة العاملين في القطاع التعليمي وذلك لأن يتم النهوض بهذا القطاع وتوفير للطالب المعلومة الكاملة، وأيضاً يتم عقد ذلك الاختبار للاشخاص الذين يرغبون العمل في القطاع التعليمي حتي تتمكن الهيئة من اختيار الطالب المناسب.
مواعيد التسجيل في الاختبار
أوضحت هيئة التقويم والتدريب السعودية بإن التسجيل في اختبار رخصة المعلمين سيكون عبر موقعها في مواعيد محددة حيث جاءت المواعيد في النحو الأتي:
- تم فتح باب التسجيل في الاختبار التخصصي لكافة التخصصات التعليمية في الحادي عشر من يناير الجاري ويستمر حتي السابع والعشرين من يناير، بينما يبدأ التسجيل المتاخر في بداية فبراير وحتي الثامن عشر من فبراير.
- تم فتح باب التسجيل في الأختبار العام لجميع التخصصات في القطاعات التعليمية من الثامن العشرين من ديسمبر ويستمر حتي الثامن وعشرين من فبراير المقبل ، بينما يبداء التسجيل المتأخر في بداية شهر مارس وينتهي في 18 مارس.
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442
يتم التسجيل في الاختبار إلكترونياً عبر موقع الهيئة علي الشبكة العنكبوتية وحتي تتمكن من التسجيل يتوجب عليك أتباع قائمة الخطوات التالية وهي:
- الذهاب إلي موقع هيئة التقويم والتدريب علي الشبكة العنكبوتية.
- أختيار من الصفحة الرئيسية نظام رخص المعلمين.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تكتب رقم الكود المرسل علي الهاتف المحمول.
- عقب الدخول تقوم بأختيار من الصفحة الرئيسية الأختبارات.
- الضغط علي زر التسجيل في الاختبار.
- تقوم بتحديد الاختبار الإلكتروني أو الورقي.
- تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك في النموذج.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التسجيل.
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