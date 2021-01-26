نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا بجامعة الاميرة نورة وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا قامت جامعة الأميرة نورة بالإعلان عن فتح بوابة التقديم الإلكترونية للحصول على برامج الدراسات العليا التابعة لمرحلة الماجستير، لهذا العام 1443، وسوف يتم ذلك بداية من يوم الخميس الموافق 11 فبراير لعام 2021 عن طريق موعد عمادة الدراسات العليا، كما أنها تضم حوالي 18 تخصص مختلف ويتم تقديمها من قبل 10 جامعات، التي تتمثل في “ماجستير علوم التمريض، ماجستير علم النفس الإكلينيكي بكلية الصحة، ماجستير علوم في إدارة الأعمال بكلية الإدارة والأعمال، ماجستير العلوم بالأحياء بكلية العلوم، ماجستير علوم الحوسبة بكلية علوم الحاسب والمعلومات.

شروط التسجيل في برامج الدراسات العليا

بعد أن أعلنت جامعة الأميرة نوارة عن فتح باب التقديم للدراسات العليا لعام 1443هـ، قامت بوضع بعض الشروط الواجب مراعاتها وجاءت كالآتي:

يجب على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة جامعية، من قبل جامعة السعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها.

لا يتم القبول في مرحلة الماجستير إلا بعد أن يحصل الطالب على تقدير جيد جداً بالمرحلة الجامعية، أما بالنسبة لمجلس

عمادة الدراسات العليا يتم فيول الحاصلات على تقدير بدرجة جيد مرتفع.

من المشترط أن يتم قبوله بمرحلة الدبلوم العالي، بعد أن يحصل الطالب على تقدير جيد بالمرحلة الجامعية.

على أن يقوم بتقديم تزكيتين من خلال أساتذة قاموا بالتدريس لها مسبقاً.

إذا كانت المتقدمة موظفة فيشترط وجود موافقة من جهة العمل.

خطوات التسجيل في الدراسات العليا جامعة الأميرة نورة

سوف يتم قبول طلبات التسجيل يوم الأحد الموافق 11/ 6، لعام 1442هـ، والموافق الأحد 24 من شهر يناير الجاري لعام 2021، ومن المقرر أن التقديم ينتهي يوم الخميس الموافق تاريخه 29/ 6/ 1442هـ، والموافق 11 من شهر فبراير القادم لعام 2021