نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي في 30 دقيقة من مصرف الراجحي يمتد حتي 5سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مصرف الراجحي أحد أشهر البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية ويقدم البنك أهم الخدمات المهمة للعملاء ويعمل المصرف على سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة منه بأسهل الطرق للعمل على راحة العملاء وتيسير الإجراءات عليهم ويقدم البنك العديد من التمويلات المتنوعة ومن ضمن القروض المقدمة منه قرض شخصي في 30 دقيقة للمواطنين والمقيمين بأقل جهد وأسرع وقت للحصول على التمويل.

مميزات القرض الشخصي من مصرف الراجحي

تمتاز القروض الشخصية المقدمة من بنك الراجحي بالعديد من المميزات التي يحتاج إليها كل عميل ومن أهم تلك المميزات ما يلي:

يتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية. تصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي. فترة سداد طويلة وتمتد حتي خمس سنوات. سرعة الحصول على التمويل حيث يتم الإنتهاء من الإجراءات في نصف ساعة فقط. التمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل. أقساط ميسرة للعملاء. التمويل متوفر للمواطنين والمقيمين.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من الراجحي

للمواطن صورة الهوية الوطنية سارية المفعول وللمقيم صورة الإقامة السارية.

خطاب مصدق من جهة العمل بقيمة الراتب.

نموذج طلب الحصول على التمويل.

شروط الحصول على التمويل الشخصي بالراجحي

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن خمسة وعشرون عاماً ولا يزيد العمر عن خمسة وستون عاماً عند سداد آخر قسط وبالنسبة للمتقاعدين لا يزيد العمر عن سبعون عاماً.

بالنسبة للمواطنين لا يقل الراتب عن ألفين ريال سعودي ولا يقل عن خمسة آلاف ريال بالنسبة للمقيمين ولا يقل عن ألف وتسعمائة ريال بالنسبة للمتقاعدين.

العمل ضمن الجهات الجهات المعتمدة من البنك.

ضرورة إلتزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المحددة من البنك في مواعيدها.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي

يمكن التقديم على التمويل من خلال زيارة أحد فروع البنك أو يتم التقديم الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمصرف.

الضغط على التمويل ومنها اضغط على التمويل الشخصي.

قم بالضغط على تقدم بطلبك الآن.

ادخل كل البيانات والمعلومات المطلوبة واضغط على ارسال.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء المصرف لتقديم الاستفسارات والحصول على المزيد من الموضوعات من خلال الرقم 8001241222.