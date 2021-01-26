المساعدة المقطوعة 1442 متى موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وشروط الحصول عليها

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عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة 1442 تحرص المملكة العربية السعودية الوقوف ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجاً في المملكة وتوفير الدعم لهم من أجل المعيشة والتغلب على متطلبات الحياة، حيث قررت إطلاق الكثير من برامج الدعم المالي ومن بينها المساعدة المقطوعة التي تعتبر من أهم وأبرز المساعدات المالية وتحديداً في الوقت الراهنة التي تعيشها في المملكة بسب الوضع الاقتصادي السيئ، ويترقب الجميع حالياً موعد صرف المساعدة المقطوعة على أحر من الجمر بعد تأخرها بشكل مقلق.

متى موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة من أهم المساعدات المالية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تختص بها الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والأيتام والمطلقات والأسر دون عائل وكبار السن الذي لا يقدرون على العمل، والمساعدة المقطوعة من المساعدات الغير منتظمة والتي ليس لها موعد محدد، وحتى تلك اللحظة لم يصدر بيان رسمي عن موعد دفعة عام 1442 التي طال انتظارها كثيراً.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة والتي يجب أن تكتمل في الراغبين من الحصول على المساعدة المقطوعة وهي:

أن يكون المتقدم للمساعدة المقطوعة سعودي الجنسية من الوالدين.

أن لا يكون هناك أي سجلات تجارية باسم المتقدم.

أن لا يكون المقدم يعمل في أي مشروع خاص به أو مهنة خاصة به.

أن لا يقل عمره عن 35 عاماً.

أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض.

أن لا يكون مستفيد من أي معاش تابع للضمان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

من خلال الدخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضغط على الخدمات الإلكترونية ثم كتابة رقم الطلب ورقم الهوية وكتابة البيانات المطلوبة والضغط على كلمة بحث.