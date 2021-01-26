بلادي – الرياض :
كشف تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن بعض التحديثات الخاصة ببيانات المستخدمين.
وأكد أنه بات بإمكان المستخدم تحديث العنوان الوطني في “توكلنا”، وذلك من خلال التوجه إلى قائمة خدمات والضغط على أيقونة “العنوان الوطني”، ثم يتم عرض قائمة العناوين الوطنية المسجلة لدى المستخدم.
وأشار إلى أنه يمكن إضافة عنوان جديد أو تحديث بيانات العنوان الموجود، كما يتاح للمستفيد إضافة أو حذف تابعين أو مكفولين على عنوانه الوطني، بالإضافة إلى إمكانية طباعة إثبات عنوان وطني كملف PDF.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “توكلنا” يُتيح إمكانية تحديث العنوان الوطني.. وهذه هي الخطوات المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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