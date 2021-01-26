“توكلنا” يُتيح إمكانية تحديث العنوان الوطني.. وهذه هي الخطوات المطلوبة

بلادي – الرياض :

كشف تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن بعض التحديثات الخاصة ببيانات المستخدمين.

وأكد أنه بات بإمكان المستخدم تحديث العنوان الوطني في “توكلنا”، وذلك من خلال التوجه إلى قائمة خدمات والضغط على أيقونة “العنوان الوطني”، ثم يتم عرض قائمة العناوين الوطنية المسجلة لدى المستخدم.

وأشار إلى أنه يمكن إضافة عنوان جديد أو تحديث بيانات العنوان الموجود، كما يتاح للمستفيد إضافة أو حذف تابعين أو مكفولين على عنوانه الوطني، بالإضافة إلى إمكانية طباعة إثبات عنوان وطني كملف PDF.