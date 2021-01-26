نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منتج نفاذ تمويل العمل الحر بأقساط ميسرة بدون فوائد 150 ألف لدى بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلاق منتج نفاذ تمويل العمل الحر المرحلة الثانية للتقديم فيها بعد نجاح المرحلة الأولى السابقة المقدمة من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية والمعروف باسم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة وقد أنتظر العديد من المواطنين قرض العمل الحر لما له من مزايا تمويلية مختلفة عن باقي القروض حيث أمتاز بأنه تمويل بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات كما أنه تمويل بدون فوائد كمثل القرض الحسن عند رغبة المقترض من العاطلين أو الموظفين الحصول على تمويل عيني يصل التمويل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير كدعم لهم في المجتمع السعودي ويمكن التقديم الإلكتروني على القرض بأقساط ميسرة من خلال رابط الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

أهم مزايا منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية في عام 1442

يمتاز منتج نفاذ تمويل العمل الحر بأنه قرض حسن بدون فوائد أو بدون رسوم لذلك سوف نشرح عبر موقع ثقفني على مميزات التمويل للعاطلين أو الموظفين المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كما يلي

تمويل شخصي إسلامي مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

تمويل العمل الحر يمنح بدون رسوم إضافية عليه

قرض بلا فوائد مالية عند الموافقة على طلب قرض العمل الحر

يتراوح تمويل العمل الحر من 60 ألف ربال إلى 150 ألف ريال سعودي

متاح التمويل فقط للجنسية السعودية من العاطلين أو الموظفين داخل أراضي السعودية

يمنح صاحب القرض الحق في فتح حساب بنكي داخل أراضي المملكة

يمكن أستخدام الدفع الإلكتروني كأحد أهم مزايا تمويل العمل الحر

أهم شروط التسجيل في منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

الموظفين المتقدمين لطلب تمويل العمل الحر يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري لهم عن 14 ألف ريال سعودي

إحضار وثيقة العمل الحر عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على طلب التمويل

يشترط الموافقة على طلب تمويل العمل الحر عمل إشتراك في موقع أبشر الإلكتروني بالسعودية

يحتاج تمويل العمل الحر أن يكون المقترض من عمر 18 إلى 60 عام فقط

رابط التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر عام 1442 هجرباً المرحلة الثانية داخل أراضي السعودية