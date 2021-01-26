نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منتج نفاذ تمويل العمل الحر بأقساط ميسرة بدون فوائد 150 ألف لدى بنك التسليف في المقال التالي
عمر شويل - جدة انطلاق منتج نفاذ تمويل العمل الحر المرحلة الثانية للتقديم فيها بعد نجاح المرحلة الأولى السابقة المقدمة من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية والمعروف باسم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة وقد أنتظر العديد من المواطنين قرض العمل الحر لما له من مزايا تمويلية مختلفة عن باقي القروض حيث أمتاز بأنه تمويل بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات كما أنه تمويل بدون فوائد كمثل القرض الحسن عند رغبة المقترض من العاطلين أو الموظفين الحصول على تمويل عيني يصل التمويل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير كدعم لهم في المجتمع السعودي ويمكن التقديم الإلكتروني على القرض بأقساط ميسرة من خلال رابط الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
أهم مزايا منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية في عام 1442
يمتاز منتج نفاذ تمويل العمل الحر بأنه قرض حسن بدون فوائد أو بدون رسوم لذلك سوف نشرح عبر موقع ثقفني على مميزات التمويل للعاطلين أو الموظفين المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كما يلي
- تمويل شخصي إسلامي مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
- تمويل العمل الحر يمنح بدون رسوم إضافية عليه
- قرض بلا فوائد مالية عند الموافقة على طلب قرض العمل الحر
- يتراوح تمويل العمل الحر من 60 ألف ربال إلى 150 ألف ريال سعودي
- متاح التمويل فقط للجنسية السعودية من العاطلين أو الموظفين داخل أراضي السعودية
- يمنح صاحب القرض الحق في فتح حساب بنكي داخل أراضي المملكة
- يمكن أستخدام الدفع الإلكتروني كأحد أهم مزايا تمويل العمل الحر
أهم شروط التسجيل في منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
- الموظفين المتقدمين لطلب تمويل العمل الحر يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري لهم عن 14 ألف ريال سعودي
- إحضار وثيقة العمل الحر عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على طلب التمويل
- يشترط الموافقة على طلب تمويل العمل الحر عمل إشتراك في موقع أبشر الإلكتروني بالسعودية
- يحتاج تمويل العمل الحر أن يكون المقترض من عمر 18 إلى 60 عام فقط
رابط التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر عام 1442 هجرباً المرحلة الثانية داخل أراضي السعودية
- يحتاج المقترض الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية والتقديم على تمويل العمل الحر من خلاله
- طلب قرض العمل الحر من القائمة الرئيسية ثم الضغط على زر التقديم الإلكتروني
- يقوم المقترض على تعبئة البيانات المطلوبة ومبلغ التمويل المناسب له بحد أقصى للتمويل العينى 150 ألف ريال سعودي و 60 ألف ريال سعودي للتمويل النقدي في المملكة العربية السعودية
- أرسال طلب تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وأنتظار الرد
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