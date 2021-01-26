نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم السعودي تطلق تطبيق المصحف الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم السعودي تقوم بإطلاق تطبيق المصحف الالكتروني وذلك في إطار جهود وزارة التعليم بالمملكة في توفير كافة المناهج الدراسية بشكل الكتروني حتى يتمكن مختلف الطلبة والطالبات من الاستذكار الجيد للدروس وفق مناهجهم الدراسية وذلك في ظل الإجراءات المتبعة حاليا في المملكة لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب والمنظومة التعليمية بشكل عام، و للتعرف أكثر على كيفية تحميل تطبيق المصحف الالكتروني ومميزاته تابع القراءة.

تطبيق المصحف الالكتروني

يأتي تطبيق المصحف الالكتروني في اطار الخطة الموضوعة للدراسة المطورة خلال هذا العام والتي يتم الدراسة فيه عن بعد، حيث يتم من خلال التطبيق متابع كافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية للمنهج الخاص بهم في مادة القرآن الكريم، وعليه ومن خلال التطبيق يتمكن الطلاب من متابعة تطورات المنهج الدراسي الخاص بمادة القرأن الكريم

وجميع فروعها من الشريعة والحديث والتفسير إلى آخره، ويتم تحميل تطبيق المصحف الالكتروني من خلال متجر جوجل بلاي او اي ستور، أندرويد بلاي ستور، ويمكن تحميل التطبيق على مختلف أجهزة الهواتف الاندرويد الذكية وكذلك الحاسب الشخصي.

مميزات المصحف الالكتروني

أما عن المميزات التي يمتاز بها تطبيق مصحف مدرستي الالكتروني وذلك حسبما أطلق عليه الطلاب نسبة إلى منصة مدرستي؛