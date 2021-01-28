نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف حساب المواطن 39 نهاية الأسبوع..تعرف علي خطوات الاستعلام والشروط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف حساب المواطن 39، اقترب صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن والتي تقوم يصرفها الحكومة السعودية لكافة المواطنين الذين يشملهم الدعم للمساهمة في توفير احتياجاتهم الأساسية من المعيشة الكريمة التي يحلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتحقيقها إلي أبناء وطنه، الذي يعاني هذه الأيام كباقي الشعوب من انتشار الوباء الذي يطلق عليه فيروس كورونا، بين هذا وذاك يعد الانتظار في نهاية كل شهر ميلادي السمة السائدة بين المواطنين السعوديين للتعرف علي قيمة الدعم، حيث تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن في نهاية الأسبوع.

صرف حساب المواطن الدفعة 39

أوضح القائمين عن صرف دعم حساب المواطن أن موعد حسب ما تم تعديله ليكون بالتوقيت الميلادي بدلاً من التوقيت الهجري، والذي يكون يوم العاشر من شهر فبراير 2021، والذي سيوافق نهاية الأسبوع بالتحديد يوم الأربعاء، لهذا نوضح لكم عبر الفقرة التالية طريقة الاستعلام عبر موقع حساب المواطن، كما يمكنك الاستعلام أيضا عبر رقم دعم حساب المواطن.



طريقة الاستعلام عن الدفعة 39 من حساب المواطن

لا تتطلب منك وقت طويل للتعرف علي مقدار دعم برنامج حساب المواطن حيث يمكنك التعرف علي مقدار الدعم فقط من خلال رقم الهوية الوطنية والدخول علي ca.gov.sa الموقع الخاص بالدعم الشهري للمستفيدين، لهذا يمكنك اتباع 3 خطوات غاية في السهولة والتي جاءت كالتالي:

الخطوة الأولي: يستلزم منك الضغط علي رابط موقع حساب المواطن. الخطوة الثانية: تتطلب منك تسجيل رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الجوال. الخطوة الثالثة: القيام بالنقر علي كلمة استعلام.

تعديلات دعم برنامج حساب المواطن

منذ فترات ليست بالقصيرة بدا برنامج الدعم الأشهر والأفضل في المملكة العربية السعودية بتطبيق التعديلات الجديدة والتي تخص الأفراد المستقلين والذي يتطلب منهم توضيح ما يخص استقلاليتهم بالعديد من الطرق مثل صك ملكية، كما جاء ابرز التعديلات الجديدة السماح بإضافة تابعيين جدد وكذلك تعليق استقال الطلبات الجديدة، وبحسب بعض المؤشرات فمن المتوقع أننا اقتربنا من فتح باب التسجيل في برنامج الدعم والذي ظل متوقفا منذ استقبال الدفعة 28 الخاصة بشهر مارس 2020م.

شروط حساب المواطن الجديدة

جاء ابرز الشروط التي أضافتها وزارة التنمية الاجتماعية لصرف الدعم للمواطنين التالي:

جنسية المواطن أو المواطنة يجب أن تكون سعودية إلا في حالة واحدة وهي زوجة المواطن التي لديها أطفال. التواجد بصفة دائمة في السعودية يستثني مدة لا تزيد عن 90 يوم لترك المملكة في العام الواحد. عمر الأبناء لا يتجاوز سن 18 عام غير ذلك يجب عليهم اثبات استقلاليتهم. الحالة الاجتماعية للمطلقات والأرامل.

لذا يتمكن من تنطبق عليهم التعديلات الجديدة صرف حساب المواطن الدفعة 39.