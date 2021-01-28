نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار مدينة نيوم ورمزه في هيئة الطيران المدني السعودي وتفاصيل هامة حوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد الحديث خلال الآونة الأخيرة عن مشروع بناء مدينة نيوم السعودية والتي تقع في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، وقد بدأ انطلاق مشروع مدينة الأحلام “نيوم” في الرابع من شهر أكتوبر من عام 2017 ، حيث قام بإطلاق المشروع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد تحقق الحلم السعودي بإنشاء مطار نيوم وافتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، وكانت الرحلة الافتتاحية للمطار في يوم 30 يونيو 2019 تحت رقم SV 2030 تيمناً برؤية المملكة العربية السعودية.

معلومات هامة عن مطار مدينة نيوم

كان من المخطط أن تكون مدينة نيوم عابرة للحدود حيث يتضمن موقع المشروع بعض الأراضي داخل حدود مصر والأردن، ويهدف مشروع مدينة الأحلام إلى تحويل المملكة إلى نموذج عالمي لديه الريادة في جميع جوانب الحياة، وبدأ الحلم بإنشاء مطار خليج نيوم الدولي.