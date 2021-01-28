- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار مدينة نيوم ورمزه في هيئة الطيران المدني السعودي وتفاصيل هامة حوله في المقال التالي
عمر شويل - جدة زاد الحديث خلال الآونة الأخيرة عن مشروع بناء مدينة نيوم السعودية والتي تقع في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، وقد بدأ انطلاق مشروع مدينة الأحلام “نيوم” في الرابع من شهر أكتوبر من عام 2017 ، حيث قام بإطلاق المشروع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد تحقق الحلم السعودي بإنشاء مطار نيوم وافتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، وكانت الرحلة الافتتاحية للمطار في يوم 30 يونيو 2019 تحت رقم SV 2030 تيمناً برؤية المملكة العربية السعودية.
معلومات هامة عن مطار مدينة نيوم
كان من المخطط أن تكون مدينة نيوم عابرة للحدود حيث يتضمن موقع المشروع بعض الأراضي داخل حدود مصر والأردن، ويهدف مشروع مدينة الأحلام إلى تحويل المملكة إلى نموذج عالمي لديه الريادة في جميع جوانب الحياة، وبدأ الحلم بإنشاء مطار خليج نيوم الدولي.
- يقع المطار على بعد 10 كيلومترات عن منطقة شرما الواقعة في شمال المملكة، بينما يبعد عن ضبا مسافة مقدارها 75 كيلومتراً، كما أن التنسيق المبدئي للمطار سوف يكون مع مدينة الأمير سلطان.
- الرمز المسجل للمطار بمنظمة الطيران المدني الدولي هو “NUM” وتم اعتماده من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويكتفي المطار حالياً بنقل الركاب من المستثمرين و داخل الحدود السعودية بواقع رحلتين في الأسبوع.
- أما عن طول المدرج الموجود بمطار”نيوم” فهو 3757 متراً، وسوف يكون باتجاه 155درجة من جهة، و331 من جهة أخرى.
- تم ترخيص مطار خليج نيوم على أنه مطار تجاري من قبل هيئة الطيران المدني السعودي.
- يحتوي المطار على 6 مواقف للطائرات، وأربع كاونترات خاصة بالجوازات بالإضافة إلى 6 كاونترات خاصة بتسجيل المسافرين.
- من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من مشروع بناء مدينة نيوم السعودية بحلول عام 2025، وينقسم إسم neom إلى قسمين الأول Neo ويعني بالإغريقية جديد وحرف M منفصلاً إشارة إلى المستقبل لتصبح نيوم المستقبل الجديد، وتعد المدينة أضخم المشروعات السعودية حيث تقرر أن تكون أول مدينة رأسمالية في العالم تمتد بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، ويبلغ مجموع استثمارات المدينة نصف تريليون دولار بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار مدينة نيوم ورمزه في هيئة الطيران المدني السعودي وتفاصيل هامة حوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.