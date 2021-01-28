نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك السعودي للتسليف والادخار يتيح الاستعلام عن القروض برقم الهوية والأقساط المتبقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي للتسليف والادخار يتيح الاستعلام عن القروض برقم الهوية، حيث أمر يعد الاستعلام عن الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف من أكثر الأمور التي تشغل العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية، وسوف نقدم لكم الطريقة بالخطوات في هذا المقال، فقد قام بنك التسليف الذي يعد من أكبر وأهم البنوك في المملكة والوطن العربي بتقديم خدمة الكترونية للتعرف عن باقي الأقساط، والهدف منها تسهيل الأمر على العملاء وتوفير الوقت لهم.

البنك السعودي للتسليف والادخار

من الجدير ذكره أن بنك التسليف والادخار من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يتيح مختلف برامج التمويل والقروض، كما أنه يقدم الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة، وهذه القروض هي:-

القروض الاجتماعية

هذا القرض مخصصاً لذوي الدخل المحدود، فيمنحهم البنك قرض ميسر من الممكن أن تبلق قيمته 60.000 ريال سعودي، دون أن يقوموا بتسديد فوائد، وذلك من أجل تقديم يد العون لهم لمساعدتهم على ظروف الحياة الصعبة.

التمويل الاجتماعي

يسعى بنك التسليف السعودي لتحقيق قفزة اقتصادية، لذا يكرس جزءً كبيراً من اهتماماته لتمويل المشاريع الشبابية الصغيرة، وتمويل الأسر للعديد من الأهداف، ومن أنواع التمويل التي يقدمها البنك:- تمويل الأسرة، تمويل الزواج، تمويل الترميم، تمويل آهل، تمويل كنف.

خطوات الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار السعودي

يمكن للعملاء التطلع على الأقساط المتبقية الواجب سدادها في بنك التسليف بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بنك التسليف والادخار السعودي الالكتروني أولاً.

وتسجيل الدخول على هذا الموقع بكتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

ومن خلال القائمة الرئيسية يجب الدخول على حسابي.

والضغط على رصيد الحساب.

والضغط على القروض من هذه الصفحة وتظهر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض.

وبالتالي تتعرفون على الأقساط المتبقية الواجب سدادها.

شروط البنك السعودي للتسليف والإدخار لمنح القروض

يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين كالآتي: