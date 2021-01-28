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عمر شويل - جدة عربات كهربائية جديدة لكبار السن وذوي الإعاقة لخدمتهم بالمسجد الحرام، حرصا من الحكومة على خدمة زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وتوفير المساعدة لهم وكل سبل الراحة قامت بتوفير أيضا عربات كهربائية جديدة لكبار السن وذوي الإعاقة لخدمتهم بالمسجد الحرام.

عربات كهربائية جديدة لكبار السن وذوي الإعاقة

حيث أن الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس “الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” قام بالمشاركة في خطوة تدشين العربات الجديدة الخاصة لذوي الإعاقة وذلك لمساعدتهم أثناء السعي والطواف والتي تعمل على مساعدتهم في أداء شعائر الحج والعمرة والطواف بكل سهولة ويسر.

صور العربات الكهربائية الجديدة

حيث قام الحساب الخاص برئاسة شئون الحرمين على “تويتر” بنشر صور لأشكال العربات الكهربائية الجديدة قبل الاستخدام داخل ساحات المسجد الحرام

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وأوضح الدكتور عبد الرحمن السديس، أن هذه الخطوة قد أتت انطلاقا من الحرص والاهتمام من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات التي تقدم إلي القادمين إلي الحرمين الشريفين، تبعا لمنظومة الأعمال التطويرية التي توجد في المسجد الحرام والعمل على الاستفادة من أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات في خدمة زوار المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين.

كراسي كهربائية جديدة بالمسجد الحرام

وقد قام الدكتور عبد الرحمن السديس بطلب العاملين برئاسة الحرمين بالاستمرار في تجديد منظومة الأعمال داخل المسجد الحرام والحرص على مواكبة هذا التقدم بما يقدم الخدمة لزوار بيت الله الحرام وبالأخص ذوي الإعاقة وكبار السن، وأكد أيضا علي مراعاة ضرورة زيادة عمليات التعقيم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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وتتميز الكراسى أو العربات الكهربائية الجديدة بالكثير من المميزات التي تجعل منها فخر للملكة العربية السعودية بتقديمها لزوار بيت الله الحرام، وتم تجهيزها بتصميم يجعلها خفيفة الوزن، وأيضا حصلت على براءة اختراع الهندسة الذكية، ومساند للقدمين، وتم صنعها من البلاستك المقوى، و أيضا سهلة النقل والطي والدفع عند المنحدرات والطرق الغير ممهدة وأيضا بها خاصية تجعل من الممكن إضافة محرك كهربائي (باور جلايد) بحيث يكون قادر على التحمل ويحتوي على مقابض للتحكم.