نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تسجيل مولود جديد بالسعودية وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تسجيل مولود جديد بالسعودية ، حيث يبحث بعض المقيمين بالأراضي السعودية عن طرق تسديد رسوم إضافة المواليد الجدد في سجلات الدولة، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن الأوراق والمستندات المطلوبة، وخطوات التسجيل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وقد أتاحت وزارة الداخلية هذا الموقع من أجل تيسيير الخدمات على المواطنين، ومنع التزاحم أمام المكاتب الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد؛ تجنبًا لتفشي فيروس كورونا.

رسوم تسجيل مولود جديد بالسعودية

من المقرر أن يقوم ولي الأمر ” الأب” بتسديد رسوم تسجيل مولود جديد بالسعودية منذ الولادة؛ حيث يقوم الأب بتقديم الهوية الوطنية “مع مراعاة أن تكون سارية”، والتقدم بطلب تسديد الرسوم، وفي حالة تأخر الأب عن السداد لمدة شهر يقع تحت طائلة الغرامات، والتي تتوقف قيمتها حسب مدة التأخير.

يستطيع ولي الأمر سداد الرسوم عن طريق القنوات المصرفية المنتشرة في أنحاء المملكة؛ حيث يقوم بإدخال الكارت الذكي في ماكينة الصراف الآلي، ثم يقوم بإدخال الرقم السري الخاص، ومن ثم يختار نظام سداد من القائمة الرئيسية، عندها ستظهر الرسوم المقررة على تسجيل المولود، يقوم الأب بإدخال رقم الهوية الوطنية ومن ثم اختيار السداد.

طريقة تسجيل مولود جديد بالسعودية

أوضحت هيئة الأحوال المدنية بالمملكة عبر حسابها على تويتر الخطوات الواجب اتباعها عند تسجيل مولود جديد عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، كالتالي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر. النقر على خيار أبشر أفراد. القيام بتسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الحقول المخصصة لذلك. النقر على قائمة خدماتي واختيار خدمات. النقر على خيار الأحوال المدنية، ومنها اختيار تسجيل مولود جديد. الضغط على أيقونة التالي بعد الإطلاع على الشروط. القيام بتسجيل البيانات الشخصية للمولود، ومن ثم النقر على تأكيد بعد مراجعة البيانات. النقر على تسجيل، ومن ثم النقر على اختيار وثيقة وتسجيل العنوان؛ وذلك من أجل إرسال الوثيقة بالبريد.

شروط تسجيل مولود جديد بالسعودية

أقرت هيئة الأحوال المدنية مجموعة من الشروط التي من خلالها تتم عملية تسجيل مولود جديد بالسعودية بنجاح، وبناءً عليه يتم اصدار شهادة ميلاد للطفل، وجاءت هذه الشروط كالتالي: