نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل الهوية الرقمية السعودية وهوية مقيم عبر أبشر أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الأحوال المدنية خدمة تفعيل الهوية الرقمية السعودية من قبل وزارة الداخلية في المملكة، وتعتبر الهوية الوطنية الرقمية عبارة عن نسخة إلكترونية من الهويات الورقية، ويتم الدخول لها عبر تطبيق أبشر أفراد، وذلك تحت اسم الهوية الرقمية، وتم إطلاق الخدمة بالتعاون بين العديد من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، من بينها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ويأتي ذلك ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية بشكل عام على كل من منصة أبشر، وعلى تطبيق أبشر على الهواتف الذكية، علماً أن الهوية الرقمية تم إطلاقها أيضاً من قبل المديرية العامة للجوازات لتشمل أيضاً المقيمين داخل المملكة.

ما هي الهوية الرقمية السعودية

على الجانب الآخر أعلن محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم وكالة الأحوال المدنية السعودية، أن الهوية الرقمية السعودية من شأنها أن تقوم بتسهيل عمليات التحقق من هوية حامليها، سواء من المواطنين، أو المقيمين داخل حدود السعودية، وذلك في حال عدم حمل أي من منهم بطاقات الهوية الوطنية الورقية، حيث يمكن من خلالها أن يتمكن المستفيد من استعراض كافة بيانات الهوية الوطنية الجديدة بشكل إلكتروني عبر تطبيق أبشر للأفراد، عبر إبراز رمز الاستجابة السريع QR Code، علماً أن يمكن للمستفيد أن يقوم بتنزيل نسخة منها على الهاتف الجوال الخاص به حتى يتمكن من الاستفادة منها في حال عدم وجود اتصال بشبكة الإنترنت.

هوية مقيم الرقمية

هوية مقيم الرقمية هي عبارة عن نسخة إلكترونية أيضاً من هوية مقيم الورقية موجودة داخل تطبيق أبشر أفراد، من شأنها أيضاً تسيل عمليات التحقق من هوية المقيم في حال عدم حمله النسخة الورقية، كما أنها أيضاً تتضمن رمز الاستجابة السريع QR Code، ويمكن من خلال تطبيق أبشر تنزيل نسخة إلكترونية منها واستعراضها دون الحاجة لوجود إنترنت، وهي الخدمة التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات، ومتاحة على تطبيق وزارة الداخلية، وتم إطلاقها تحت اسم هوية مقيم الرقمية، وذلك بحسب النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى أكدت وكالة الأحوال المدنية، والجوازات السعودية،أن كل من الهوية الإلكترونية السعودية وهوية مقيم، ستكون أحد أهم نقاط التحول بشأن تطوير عمليات التحول الرقمي التعاملات الخاصة بالأفراد بشكل إلكتروني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مما يسهل على الأفراد إنهاء المعاملات الخاصة بهم في كافة قطاعات وزارة الداخلية عبر تطبيق أبشر الهوية الرقمية.

تفعيل الهوية الرقمية السعودية

هذا وقد وفرت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد أو المؤسسات، والتي من بينها الخدمة التي تم إطلاقها مؤخراً خدمة تفعيل الهوية الرقمية السعودية، ويمكن تفعيلها بحسب إنفوجراف كان الحساب الرسمي لأبشر نشره مؤخراً وفق بعض الخطوات التي تتمثل في الأتي.

تسجيل دخول أبشر الهوية الرقمية .

. اختيار خدماتي.

اختيار تحميل الهوية الإلكترونية السعودية أو الهوية الرقمية.

بعد الإطلاع على البيانات قم بالذهاب إلى أسفل الصفحة لـ تحميل الهوية الرقمية.

على الجانب الآخر أعلن تطبيق توكلنا، وذلك من خلال العديد من الأسئلة التي تلقاها من بينها هل يمكن الاعتماد على الهوية الرقمية دون الحاجة لحمل الهوية الورقية، وأكد توكلنا أن حمل الهوية الرقمية الجديدة لا يغني عن حمل الهوية الورقية، يأتي ذلك بعد أن قام التطبيق في تحديثه الأخير بإضافة العديد من المعلومات الضرورية، مثل رخصة القيادة ورخص استمارة السيارة، وغيرها، وذلك بعد ورود العديد من الأسئلة الشائعة بعد إطلاق الهوية الوطنية الرقمية الجديدة.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، أعلنت من خلال حسابها على موقع تويتر للتدوينات المصغرة، أن الهوية الرقمية السعودية الجديدة، تعتبر من الخطوات الهامة التي تعمل على إنجاز الكثير من المعاملات الإلكترونية في مختلف الجهات الحكومية، ودعت المؤسسة التقاعد الأفراد إلى تحميل تطبيق أبشر الجديد على الهواتف الجوالة للاستفادة من الهوية الرقمية.

وفي وقت سابق أكد بندر آل مشالي، مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية، أنه يمكن إبراز الهوية الرقمية دون الحاجة لوجود اتصال بشبكة الإنترنت، مؤكداً أن رجال الأمن يقومون بالتأكد من مصداقية الهوية عبر منصة ميدان، وذلك وفق العديد من التصريحات السابقة التي أدلى بها.