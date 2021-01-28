نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة مدرستي” رابط تسجيل schools.madrasati بعد التحديث للصف الدراسي الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة “منصة مدرستي” رابط تسجيل schools.madrasati، تعتبر منصة مدرستي التعليمية واحدة من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية والتي تم أطلاقها لتكون وسيلة التعليم عن بعد عقب قرار وزارة التعليم بتوقف الدراسة في المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الطلاب، حيث توفر منصة مدرستي الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب من شرح كامل للدروس المقررة على الصفوف التعليمية المختلفة وتسجيل الحضور وأداء الاختبارات وغيرها، وبعد بدء الفصل الدراسي الثاني 1442 تم تحديث منصة مدرستي لذلك ننقل لكل الطلاب والطلبات بالمملكة رابط التسجيل بمنصة مدرستي للاستفادة من كل خدماتها.

منصة مدرستي بعد التحديث

تستمر منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية في تحسين منظومة التعليم بالمملكة من خلال الاعتماد على أساليب التعليم المتقدمة والحديثة، حيث توفر المنصة شرح الدروس بالتفصيل للطلاب، وتوفير الفرصة للطلاب التفاعل مع المعلمين أثناء الحصص وطرح الأسئلة المختلفة واستكمال الواجبات الدراسية اليومية عبر المنصة، كما تقدم اختبارات شهرية للطلاب لتقييمهم .

رابط تسجيل منصة مدرستي schools.madrasati

اشتعلت محركات البحث في المملكة العربية السعودية حالياً بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني عند رابط التسجيل لمنصة مدرستي التعليم التي تعتبر وسيلة التعليم الحالية في المملكة بعد توقف الدراسة في المدارس، يتم التسجيل في المنصة على النحو التالي: