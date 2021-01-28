نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب 1442 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لمميزاته العديدة، فإن الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، يبحثون عن أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب 1442هـ، وَفقَ شروط وضوابط كل مصرف، فيما يأتي ذلك للتيسير على العملاء، سيّما في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة، جرّاء التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما أن هذا النوع من القروض يحظى باهتمام كبير بين الجميع، لطول مدة السداد التي تصل إلى 5 سنوات، وحجم القرض الذي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض

وننشر عبر موقعنا، أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب 1442هـ من بنك الرياض، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في الحصول على هذا القرض والاستفادة من مميزاته، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، فإن فترات السداد تصل إلى 60 شهرًا.

كما أن المتطلبات سهلة ومُيسرة.

لكنه متوفر للسعوديين من موظفي البنوك والشركات التابعة فقط.

يلي ذلك، تمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

وذات هامش ربحي تنافسي، وخيارات سداد مرنة.

ثم يجب أن لا تقل فترة العمل عن سنة عند تقديم الطلب.

بالنسبة للحد الحد الأدنى للراتب 1 آلاف ريال سعودي.

أخيرًا، لا يكون لدى العميل في بنك الرياض أو جهات أخرى التزامات بنحو 33% من قيمة الراتب.

شروط القرض من بمصرف الإمارات دبي الوطني

بداية، فإنه ليس شرطًا تحويل المرتب على البنك، سواء للمواطنين أو الوافدين إلى المملكة.

يلي ذلك، أن هذا القرض متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

كما أنه من الممكن تقسيط على القرض على 4 سنوات.

أخيرًا، في حالة الوفاة أو العجز التام للعميل يتم إسقاط باقي الأقساط.

شروط القروض من مصرف الراجحي

فيما يلي سنسرد لكم شروط الحصول علي قروض من مصرف الراجحي كما يلي: