نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الدراسات العليا بجامعة الأميرة نورة 1443ه‍ 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تسجيل الراغبات في دراسة الماجستير أو الدبلوم لهذا العام 1443ه‍ ويستمر التسجيل حتى اليوم الحادي عشر من فبراير وسيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة،وهي متاحة للمواطنات فقط، مع الحرص على الالتزام بشروط التسجيل.

شروط التسجيل في الدراسات العليا

أن تكون الطالبة مواطنة سعودية

أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها

يشترط التسجيل في الماجستير حصول الطالبة على تقدير جيد جداً على الأقل في الشهادة الجامعية

يشترط للتسجيل في الدبلوم حصول الطالبة على جيد على الأقل

لابد أن تكون درجة الطالبة في القدرات العامة كحد أدنى 65٪

أن يكون لها تزكيتان علميتان على الأقل من أساتذة قاموا بتدريسها بالإضافة إلى شروط التسجيل الموضوعة في كل البرامج

بالإضافة إلى شروط التسجيل الموضوعة في كل البرامج وتشمل التسجيل في الدراسات العليا،دراسة الماجستير في جامعة الأميرة نورة عدد 18 تخصص و منها العلوم، والأداب، واللغات وتخصص واحد لكلية التصاميم والفنون وهو ماجستير تصميم الأزياء والنسيج.

قسم العلوم ويشمل:

قسم العلوم في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والأعمال

ماجستير العلوم في العلوم و الحوسبة التابع لكلية علوم الحاسب والمعلومات

ماجستير العلوم في الأحياء التابع لكلية العلوم

ماجستير علم النفس الأكلينيكي ويتبع كلية الصحة وعلوم التأهيل

ماجستير العلوم التمريضية التابع لكلية التمريض

قسم الأدب

ماجستير التربية في إدارة المعرفة بالمؤسسات التربوية

ماجستير الدراسات الإسلامية في التفسير وعلوم القران والعقيدة والسنة النبوية والفقه وأصوله

ماجستير اللغة العربية و يشمل اللغة العربية والنحو والأدب والنقد والبلاغة

ماجستير الدبلوم العالي في التعليم الإلكتروني

قسم اللغة

الماجستير في الترجمة بجميع فروعها والفرنسية والإنجليزية والترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس ومن الفرنسية إلى العربية والعكس.

خطوات التسجيل في الدراسات العليا إلكترونياً

دخول الطالبة إلى نظام الخدمة الذاتية

الضغط على إنشاء حساب مستخدم

ثم الضغط على طلب الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا

عند ظهور بيانات طلب جديد تقوم الطالبة بتعبئة جميع البيانات، ثم الأطلاع على نتيجة الطلب بعد تأكيد القبول

معلومات عن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

هي جامعة خاصة بالطالبات، توفر لهم برامج تعليمية شاملة وتقع في مدينة الرياض وقد تم أفتتاحها في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأول جامعة أُنشئت للبنات.