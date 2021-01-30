نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443هـ بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443هـ، أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية فتح باب تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور بداية من يوم الأحد 24/1/2021، والزامت الوزارة كل الإدارات التعليمية في أنحاء مدن المملكة تنظيم عملية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي لاستقالبهم بالمدارس في العام الدراسي الجديد 1443هـ، وخلال هذا المال سوف نطلعكم عن كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور.

نظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443

نظام نور واحد من الأنظمة التابعة لوزارة التعليم بالسعودية والتي يعمل على تطوير التعليم وطرقه المختلفة والعمل على ابتكار سهل وبسيط، وتم الإعلان عن تسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1442 من خلال موقع نظام نور في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد وهذا حفاظاً على سلام الجميع، وبدأ التسجيل للطلاب الجديد بداية من الرابع والعشرون من شهر يناير الحالي.

شروط قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي

وضعت وزارة التعليم بالسعودية بعض الشروط الخاص بقبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي بالمملكة، وتلك الشروط هي:

أن يكون عمر الطالب ست سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد.

يمكن قبول الطلاب الذي ينقص عمرهم عن ست سنوات بثلاثة أشهر.

رابط تسجيل الطلاب الجدد نظام نور