“نشر عبارات خادشة وإيحاءات جنسية”.. الإطاحة بمتحرش الخفجي

بلادي – الرياض :
ألقت الجهات الأمنية المختصة بشرطة محافظة الخفجي، القبض على شخص كتب بعض العبارات ذات الإيحاءات الجنسية وعبارات خادشة للحياء، وقام بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية أنه تم رصد مقطع متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصًا قام بكتابة بعض العبارات ذات الإيحاءات الجنسية وعبارات خادشة للحياء، وحيازته للمسكر، والمجاهرة بذلك وتوثيقه ونشره.
وأضاف أن شرطة محافظة الخفجي تمكنت على إثر ذلك من تحديد هوية ذلك الشخص، والقبض عليه، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأشار إلى أنه تم إيقاف المقبوض عليه، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.
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