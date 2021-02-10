نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 للاستعلام عن ترقيات الإداريين والإداريات بوزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 من أهم الروابط الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وخلال الساعات الأخيرة تتم عمليات بحث مكثفة للتعرف على الرابط المباشر وطريقة الدخول عليه، للاستعلام عن أكبر حركة ترقيات تشهدها وزارة التعليم السعودية، للإداريين والإداريات على سلم الوظائف الإدارية، حيث أعلنت الوزارة عن صدور قرار ترقيات لعدد 12283 إداري وإدارية من العاملين بوزارة التعليم بمختلف الأماكن، وخلال السطور القادمة سوف نضع بين أيديكم رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في ترقيات وزارة التعليم السعودية، وكافة التفاصيل التي تسهل على متابعينا الكرام الدخول المباشر، على الموقع الإلكتروني لنظام فارس الخدمة الذاتية، ومعرفة أهم الخدمات التي يقدمها النظام.

رابط الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1442

الدخول على رابط نظام فارس “sshr.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة السر.

كتابة رقم التحقق الموجود على الشاشة.

الضغط على تسجيل دخول.

البحث في الخدمات.

تحديد الخدمة المراد الاستعلام عنها.

الضغط على استعلام لتظهر البيانات.

خدمات نظام فارس للعاملين بالتعليم

يقدم نظام فارس الإلكتروني عدد من الخدمات للعاملين بالتعليم، في المملكة العربية السعودية ومنها كالتالي.

الاستعلام عن الراتب. الاستعلام عن الترقيات. تقديم طلب إجازة. تقديم طلب إنهاء الإجازة. طلب إلغاء الإجازة. تقديم طلب للحصول على بدلات. تقديم طلب تقاعد. الإبلاغ عن غياب موظف.

الاستعلام الإلكتروني عبر نظام فارس الخدمة الذاتية عن ترقيات وزارة التعليم 1442

يستطيع المتقدمين من الإداريين والإداريات، التابعين لوزارة التعليم السعودية بمختلف المناطق، التعرف على نتيجة ترقياتهم 1442، سواء من خلال الرسائل النصية التي تقوم الوزارة بإرسالها للمنطبق عليهم شروط الترقية، والتي يتم إرسالها على هواتفهم الجوالة التي تم تسجيلها عند تسجيل بياناتهم للترقية، أو من خلال الدخول على موقع نظام فارس الإلكتروني، وإتباع الخطوات السابق ذكرها لمعرفة تفاصيل الترقية.