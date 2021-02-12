نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور برقم الهوية، تم تأسيس نظام نور التعليمي ليتم تسجيل الطلاب به وخاصةً طلاب الصف الأول الابتدائي، ويتم من خلاله متابعة آخر المستجدات عن العملية التعليمية، ويمكن للمعلمين استخدامه ليتعرفوا على آخر المعلومات عن الرواتب وغيرها من المعلومات التي يسألون عنها باستمرار، حيث تم تصميمه من اتحاد بين الحكومة الملكية ووزارة التربية والتعليم، ويمكن التسجيل في نظام نور برقم التحقق بسهولة.

الخدمات المقدمة من نظام نور التعليمي

خدمات نظام نور التعليمي هي:

تسهل على أولياء الأمور متابعة مستوى الأبناء أثناء الفصل الدراسي. يعتبر حلقة وصل مباشرة بين أولياء الأمور والطلبة والمعلمين. يسهل من إضافة الطلاب عليه بعد تسجيل الدخول عليه. سهولة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بدون مشكلة. يعرض نتائج الطلاب بعد انتهاء كل فصل دراسي.

برقم الهوية تسجيل الدخول في نظام نور

عند تسجيل الدخول على نظام نور يمكن الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها الموقع، ويتم التسجيل في نظام نور باستخدام رقم الهوية كالتالي:

زيارة موقع نور التعليمي.

الضغط على زر نسيت كلمة المرور الموجودة أسفل تسجيل الدخول.

يقوم الموقع بتوجيهك لصفحة أخرى يتم بها كتابة رمز التحقق ورقم الهوية في المربع المخصص لذلك.

وبعد ذلك يتم الضغط على زر التالي للتأكد من استكمال باقي الخطوات.

ومن ثم النقر على البحث عن طريق معايير البحث.

وبعدها يتم تسجيل الدخول بكتابة البريد الإلكتروني الذي تم استخدامه.

ويتم بعد ذلك الضغط على العنوان الذي تم إرساله للبريد الإلكتروني، والضغط على تسجيل الدخول بعد ذلك.

تسجيل ولي الأمر بنظام نور

يمكن التسجيل لولي الأمر في نظام نور كالتالي:

التوجه لبوابة نظام نور التعليمي الإلكترونية.

يتم كتابة اسم المستخدم في المكان المخصص له، ومن ثم كتابة رقم السر الخاص كذلك في مكانه المخصص.

ومن ثم على ولي الأمر أن يقوم بتسجيل رمز التحقق الموجود بالصفحة.

والضغط على تسجيل الدخول بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة.