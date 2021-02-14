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عمر شويل - جدة حجز موعد الضمان الاجتماعي 1442، من الخِدْمَات الإلكترونية التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة حيث توّفر الحكومة خدمة حجز المواعيد توفيرًا للوقت والمجهود للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وبدلًا من زيارة الضمان الاجتماعي يُمكنك زيارة رابط حجز موعد الضمان على الإنترنت.

حجز موعد الضمان الاجتماعي

اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السُّعُودية بتخصيص رابط مُحدد لحجز مواعيد الضمان الاجتماعي، وبدلًا من البحث، يُمكنك الانتقال مباشرةً عبر رابط حجز موعد ومن ثم إضافة البيانات المطلوبة لتأكيد الحجز.

ويُمكنك الاستعلام عن مواعيد الضمان الاجتماعي عبر اتباع الخطوات الآتية:

القيام زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

ثم اختيار الخِدْمَات الإلكترونية المُتاحة في البوابة الرئيسية.

الضغط على الاستعلام عن موعد الضمان الاجتماعي.

إضافة المعلومات المطلوبة للاستعلام عن الموعد بنجاح.

الضغط على حقل الاستعلام، ومن ثم ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بالموعد.

خدمة الموعد الإلكتروني لوزارة العمل

يُمكنك بسهولة حجز موعد الضمان الاجتماعي عبر تطبيق الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية (وزارة العمل سابقا).

اختيار حقل الخِدْمَات الإلكترونية، ومن ثم تسجيل الدخول.

إضافة المعلومات الخاصة بالتسجيل، اسم المستخدم والرقم السري.

اختيار حقل حجز موعد إلكتروني.

الضغط على خدمة موعد إلكترونية وتحديد الحجز، ومن ثم الضغط على حقل ابدأ الخدمة.

سيتطلب الموقع إضافة بعض البيانات، مثل رَقَم الهُوِيَّة، ورقم الهاتف المفعل، ومن ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

مراجعة البيانات المُضافة جيدًا ومن ثم اختيار حقل الحجز حيث ستصل رسالة قصيرة إلى هاتفك من أبشر.

وبذلك يُمكنكم حجز موعد إلكتروني في الضمان الاجتماعي بسهولة.

رقم الضمان الاجتماعي 1442

بعدما تعرفنا على طريقة الاستعلام والتسجيل، يُمكن بسهولة التواصل مع الضمان الاجتماعي عبر الرَّقَم الموحد (19911) على رَقَم صندوق البريد (12484) والرمز البريدي (11157)، أو مراسلة الضمان الاجتماعي عبر البريد الإلكتروني [email protected]

يُرجى العلم بأن هناك الكثير من الخِدْمَات المُتاحة في الضمان الاجتماعي في حال توفر الشروط اللازمة للانضمام، ختامًا تعرفنا على كيفية حجز موعد الضمان الاجتماعي إلكترونيًا وأيضًا الرَّقَم والبريد الإلكتروني الرسمي للتواصل مع المنصات الرسمية للوزارة.