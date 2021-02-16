نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار النفط اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار النفط اليوم يبحث عنها الكثيرون وخاصًة بعد أن ارتفعت أسعاره أثناء تداولات اليوم الثلاثاء 16-2-2021 وساعد هذا الارتفاع من تعزيز مكاسب النفط وقد سجل ثاني المكاسب الأسبوعية على التوالي.

اسعار النفط اليوم

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها سعر النفط اليوم في السعودية إلا أنه توجد تحذيرات معلنة من الطلب العالمي، وكذلك بالرغم من أن السعودية قد أعلنت بخفض إنتاجها النفطي بمعدل مليون برميل في اليوم خلال شهري فبراير ومارس، إلا أنه يذكر أن رؤية وكالة الطاقة الدولية أن كمية المعروض العالمي من خام النفط ما زالت كمياته تزيد عما يتطلبه السوق بشكل واضح للجميع.

سعر برميل النفط الأمريكي

في هذا الأسبوع أعلنت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون من النفط في دولة الولايات المتحدة قد انخفض بما يقرب من 6.6 مليون برميل في خلال الأسبوع السابق.

وفي سياق آخر، تبين أن مؤشر الدولار قد استقر عند بداية الساعة 17:33 بالتوقيت العالمي جرينتش عند رقم 90.4 نقطة، وبذلك يكون قد أعلى مستوى عند مؤشر 90.7 نقطة وأقل مستويات عند الرقم 90.2 نقطة.

سعر برميل النفط في السعودية

من خلال التداولات، تم رصد سعر النفط اليوم في السعودية حيث اتضح ارتفاع العقود الآجلة من خام “نايمكس” الأمريكي مارس/ عند بداية الساعة 17:31 بالتوقيت العالمي جرينتش بنسبة وصلت إلى 2.5% إي بلغ السعر بنحو 59.6 دولار للبرميل، وقد سجل أعلى سعر للنفط اليوم الذي قدر بمبلغ 59.8 دولار وكان أقل سعر للبرميل 57.4 دولار.

ومن الجدير بالذكر أنه قد صعدت العقود الآجلة من نوع خام “برنت” أبريل بنسبة تقترب من 2.6% إلى 62.7 مقدر بالدولار للبرميل الواحد، ومن ثم تم تسجيل أعلى سعر عند رقم 62.8 دولار وأصبح أقل سعر هو 60.2 دولار.

وجميع ما سبق يؤكد أن تعاملات الأسبوع الحالي في سعر النفط العالمي قد ارتفعت بقيمة متوسطة تصل إلى2.5%، ومن المتوقع أن يحقق سعر النفط مكاسب متتالية أخرى على الصعيد العالمي خلال الأسابيع المقبلة.