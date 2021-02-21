نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روابط تحميل تطبيق توكلنا Tawakkalna للتصاريح الأمنية على أجهزة الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة روابط تحميل تطبيق توكلنا على أجهزة الجوال بمختلف أنظمتها من أجل الاستفادة بخدمة التصاريح الأمنية؛ حيث أنها من أهم الخدمات التي يوفرها تطبيق توكلنا للمواطنين بالمملكة، خدمة استخراج تصاريح التنقل أوقات الحظر الكلي أو الجزئي، فقد عمدت وزارة الصحة السعودية بإطلاق تطبيق توكلنا بالتعاون مع هيئة سدايا “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”؛ من أجل توفير المعلومات حول فيروس كورونا، واستعراض الوضع الصحي للمواطنين، فضلًا عن استخراج تصاريح التنقل.

روابط تحميل تطبيق توكلنا Tawakkalna للتصاريح الأمنية على أجهزة الجوال

يعد الهدف الأساسي من إنشاء تطبيق توكلنا هو الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وغيرها دون الحاجة للتزاحم أمام المكاتب الحكومية؛ حيث أنه من خلال التطبيق يستطيع المواطن استخراج تصريح المشي لمدة ساعة أثناء فترة الحظر، بالإضافة إلى استعراض الحالة الصحية، والكشف عن المصابين والمخالطين، بالإضافة إلى التنبيه بوجود حالات مصابة أو مخالطة في نفس المكان، وذلك من خلال خدمة الوضع الحذر توكلنا، وغيرها من الخدمات.

رابط تحميل توكلنا على الأجهزة الذكية

يستطيع المواطنين تثبيت التطبيق على الجوال من خلال روابط تحميل تطبيق توكلنا من المتاجر الإلكترونية المناسبة لنظام الجوال، كالتالي:

رابط تحميل تطبيق توكلنا من متجر Google play لهواتف التي تعمل بنظام Android.

رابط تحميل تطبيق توكلنا من متجر App store لهواتف Iphone.

رابط تحميل تطبيق توكلنا من متجر Appgallery لهواتف Huawei.

تحميل تطبيق توكلنا

يتم تحميل تطبيق توكلنا من خلال المتجر الإلكتروني، بالنقر على أيقونة تثبيت، وبعد التثبيت يتم فتح تطبيق توكلنا على الجوال وتتبع الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالنقر على خيار تسجيل مستخدم جديد وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة. عندها سيصل رمز التفعيل على رقم الجوال المسجل في منصة أبشر، يتم إدخال رمز التفعيل. تحديد مكان الإقامة بدقة، مع تحديد التابعين إن وجدوا. بهذا يكون قدد نجح المستخدم في دخول تطبيق توكلنا، وبإمكانه الآن الاستفادة من الخدمات المتوفرة على التطبيق.

هذه الطريقة في حالة كان للمستخدم حساب على منصة أبشر، ولكن في حالة عدم وجود حساب لابد من تزكية أحد المسجلين على منصة أبشر، وتعريف رقم الجوال توكلنا؛ لكي يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول.

في النهاية نكون قد أوضحنا روابط تحميل تطبيق توكلنا على أجهزة الجوال بمختلف الإصدارات والأنظمة، بالإضافة إلى خطوات تثبيت التطبيق على الجهاز، وتسجيل الدخول والاستفادة بالخدمات المقدمة من خلاله.