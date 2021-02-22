شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1442 وطريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في نظام العمل المرن يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في نظام العمل المرن، حيث أن النظام يهدف إلى تحديث نوعية الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتساعدهم في الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما أن نظام العمل المرن سوف يعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها الاقتصاد السعودي، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بما يتماشى في نفس التوقيت مع خفض نسبة البطالة، ويستطيع الاستفادة من نظام العمل المرن جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، وخاصة الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفين الراغبين في تحسين الدخل.

شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والأحكام الواجب اتباعها من قبل الراغبين في الاشتراك في برنامج العمل المرن، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للنظام العمل المرن سعودي الجنسية. يجب على المتقدم توثيق العقود في منصة العمل المرن. يشترط أن يكون البرنامج تابعا للتأمينات الاجتماعية. لا يجوز تشغيل العامل في غير الوقت المحدد في العقد، ويلتزم كل من طرفي العقد بالساعات المحددة فيه فقط. يشترط أن يكون هناك عقد بين كل من صاحب العمل والعامل يحتوي علي كل البنود التي تم الاتفاق عليها كالمقابل المدي وساعات العمل. تلتزم المنشأة بتقديم الحماية للعامل الذي ستقوم بالعمل معها في منصة مرن كما هي مقدمة فيها. لابد أن لا يعمل العامل أكثر من نصف الوقت الذي يعمله في المنشأة الأساسية.

طريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية

أن يتم تسجيل الموظف بنظام العمل المرن يتم آليًا في نظام التأمينات الاجتماعية عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عقد العمل المرن يتبع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية. يضمن عقد العمل المرن للموظف معاشا عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة. التسجيل في نظام العمل المرن وفق أحكامه حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تطرحه نظام التأمينات الاجتماعية. يلزم لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات تسجيل 168 ساعة عملًا عند منشأة واحدة أو عدة منشآت على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

والجدير بالذكر أن نظام العمل المرن يعد أحد البرامج التي وُجدت لخدمة الوطن ومساعدة المواطنين لإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة، كما أن التأمينات الاجتماعية تحدد الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر و شروطه، وأكدت وزارة الموارد البشرية أن برنامج العمل المرن هو عمل يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل واحد أو أكثر بعدد ساعات محددة، لا تزيد عن 95 ساعة شهريًّا ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة.