نظام العمل المرن 168 ساعة شرط تسجيل التأمينات الاجتماعية بالمملكة1442

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عمر شويل - جدة نظام العمل المرن 168 ساعة شرط تسجيل ، وفق ما صرحت به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، بعد التعديلات التي تمت لعام 1442هـ، وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، يتم تسجيل الموظف، بنظام العمل المرن آليًا في نظام التأمينات الاجتماعية، عندما يتم توثيق عقد العمل، في بوابة العمل المرن التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن نظام العمل المرن هو برنامج، من ضمن برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها عام 2017م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والهدف من برنامج النظام المرن، هو مساعدة المواطن السعودي لإيجاد فرصة عمل وظيفية مناسبة، أي أنه أحد البرامج التي تم تدشينها للعمل على خدمة وراحة المواطن السعودي، وتوفير حياة كريمة له.

نظام العمل المرن 168 ساعة شرط تسجيل

وكما ذكرنا سابقًا أن نظام العمل المرن، يعمل على إتاحة فرصة وظيفة مناسبة للمواطن السعودي، بحيث يندمج في سوق العمل بمرونة ويسر، وهو نظام يضم كافة الفئات العمرية، ويشمل كافة المهن، ووفقًا لهذا النظام تتم زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في نظام العمل، بشكل مرن، وخاصة الفتيات والنساء بما يتوافق مع ظروفهن المعيشية، وهو ما يعمل عليه القائمين على شؤون المملكة، منذ 2017م وفق رؤية2030م، والذي وفر العديد من وظائف نسائية شاغرة بالمملكة لهذا الهدف، والعمل المرن هو عمل يقوم بأدائه المواطن السعودي، سواء أنثى أو ذكر، غير متفرغ لدى صاحب العمل، ويتم احتساب الأجر على العمل بنظام الساعة.

شروط التسجيل في نظام العمل المرن بالتأمينات الاجتماعية

وقد صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يجب تسجيل 168 ساعة عمل داخل المنشأة الواحدة، أو العمل في العديد من المنشآت، بحيث لا تقل ساعات العمل الموثقة كحد أدنى عن 60 ساعة عمل في المنشأة الواحدة، ولكي يتم حساب خدمة الاشتراك بالشهر للموظف، ووفق النسب المعتمدة في برنامج نطاقات، يحتسب العامل بعقد مرن، لدى صاحب العمل في نسب التوطين.

شروط استحقاق المعاش وفق نظام عقد العمل المرن 1442هـ

وبالنسبة لفرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية بالمملكة، يكون عقد العمل المرن للموظف بالمعاش، في حال تقاعده أو عجزه غير المهني، أو عند الوفاة، يلزم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك ليتم الحفاظ على حقوق الموظفين، وتمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية، التي يقدمها نظام عقد العمل المرن.

مزايا نظام لعمل المرن وفق تعديلات 1442هـ

والجدير بالذكر أيضًا أن للعمل المرن وفق التحديثات التي تمت، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العديد من المزايا، منها مراعاة الحفاظ على حقوق طرفي عقد العمل، حسب التنظيم المتفق عليه من قبل الوزارة، لأنه يمنح ميزة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وأيضًا القضاء على نسبة البطالة، فالعمل المرن متاح للجنسين وبأعمار مختلفة، وجاذب للاندماج في سوق العمل السعودي، ولا يلزم بخبرات سابقة، أو مؤهل معين، والميزة الأهم هي مراعاة ظروف العامل الراغب في الاستفادة من فرص العمل المرن، فلا يلزم بالتفرغ، حيث ساعات عمل أقل ومرونة أكبر في التعاقد، فالبرنامج وفق رؤية المملكة 2030، يعمل بالفعل على راحة المواطن السعودي.

التسجيل في العمل المرن

ووفق ما أكدت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العملاء الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المرن، سواء أصحاب المنشآت أو الأفراد، لابد من اتباع الخطوات التالية، ليتم التسجيل بما يساعد في الحفاظ على حقوق طرفي العقد، بالشكل التالي:

يتم توثيق العقود إلكترونيًا لدى الوزارة، عن طريق زيارة رابط بوابة العمل المرن.

القيام بإنشاء العقد، وتسجيل بيانات كلًا من صاحب العمل والموظف.

القيام بربط العقد بالبوابات المقترنة، مثل أبشر، والتأمينات الاجتماعية.