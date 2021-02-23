المؤسسة العامة للتقاعد تحدد الحالات التي تستحق فيها المرأة معاشا تقاعديا 2021

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عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتقاعد تحدد الحالات التي تستحق فيها المرأة معاشا تقاعديا هي احدي مؤسسات وزارة المالية التي تتبع لها إداريا، وتسعي المؤسسة إلى تقديم المعاشات التقاعدية للموظفين الذين كان عملهم في القطاع المدني والقطاع العسكري الحكومي، وقد حددت مؤسسة التقاعد 6 حالات تستحق فيهم المرأة معاشا تقاعديا، على رأسهم بلوغ سن الستين سنة بشرط أن لا تقل مدة خدمتها عن سنة، ويعني التقاعد قبل سن المعاش هو تقاعد السيدة العاملة قبل أن تقضي 25 عاما من العمل، ويكون التقاعد المبكر هو طلب من الموظف الحكومي في أن يتقاعد عن العمل في سن مخالف لسن التقاعد المحدد، ومن خلال مقالنا سوف نعرض الحالات والشروط الواجب توافرها لحصول المرأة علي معاش تقاعديا.

الحالات التي تستحق فيها المرأة معاشا تقاعديا 2021

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد مجموعة من الحالات التي يحق فيها للمرأة العاملة الحصول علي معاش تقاعدي، وتكون هذة الحالات كما يلي:

يكون من حق المرأة العاملة الحصول علي معاش تقاعدي عند الوفاة. تستحق المرأة المتقاعدة المعاش في حالة إذا كان الفصل بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية مهما تكن مدة خدمتها. في حالة إصابة المرأة العاملة بالعجز أثناء عملها فيحق لها الحصول على المعاش. إذا كانت المرأة العاملة انتهت خدمتها لأي سبب كان وقضت مدة خدمة خمسة وعشرون سنة فما أكثر. وتبعا للمؤسسة العامة للتقاعد يكون من حق المرأة العاملة انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن خمسة عشر سنة. وتكون الحالة الأخيرة في استحقاق المعاش التقاعدي إذا تم إحالة السيدة العاملة للتقاعد بناء على طلبها ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن عش سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها.

أسباب الحرمان من المعاش التقاعدي

هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الموظف لا يستحق الحصول علي المعاش التقاعدي سواء كان ذكر أو أنثى وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد، من ضمن هذة الشروط ما يلي:

يمنع الموظف من صرف المعاش التقاعدي في حالة إستخدم بدون إذن في حكومة أو منظمة أجنبية. في حال تجنس الموظف بجنسية أخري غير الجنسية السعودية يحرم من صرف المعاش. لا يسري حكم تغيري الجنسية علي الزوجة الغير سعودية أو الزوجة التي تعود إلى جنسيتها غير السعودية بسبب وفاه زوجها، فالأصل الموظف وليس الزوجة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة نوهت أنه تم إتاحة إمكانيه الحصول على خطوات الاستعلام عن التعريف الفوري للمعاش التقاعدي بمؤسسة التقاعد بشكل أليكتروني، وقد جاء ذلك مهما بحيث لا يلزم للمستعلم الذهاب إلى مراكز الخدمة.