نظام نور برقم الهوية فقط 1442 تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة نظام نور برقم الهوية فقط 1442 من أفضل الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية نظام نور الإلكتروني الذي تم طرحه خصيصاً عقب ازمة الوباء المنتشر، لتمكين الطلاب من الدراسة والتعلم عن بعد مع كافة الإمكانيات اللازمة لذلك؛ كل ما عليك هو التسجيل على النظام من هاتفك أو حاسوبك وسوف تستمتع بالعديد من الخدمات، يتبع…

كيفية التسجيل على نظام نور برقم الهوية فقط 1442

للتسجيل على نظم نور السعودي برقم الهوية فقط لابد من اتباع الخطوات التالية بدقة:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور.

الضغط على تسجيل جديد في حال لم يكن لديه حساب سابق على النظام، أو يقوم بتسجيل الدخول فوراً بكتابة اسم المستخدم ورقم المرور إن كان لديه سابق حساب.

يطلب الموقع إدخال بعض البيانات الخاصة بالمتقدم، مثل رقم الهاتف واسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني وكتابة كلمة مرور جديدة وقوية.

بعد إدخال كافة البيانات يتم فتح الحساب على نظام نور ليجد المستخدم جميع الخدمات أمامه ويختار الخدمة التي يريد البحث عنها.

يُمكن التسجيل على نظام نور بدون رقم سري كما يُمكن التسجيل على نظام نور رياض الأطفال 1443 الآن.

معرفة نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية 1442

لمعرفة نتائج الطلاب الملتحقين بنظام نور يمكن اتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنظام نور السعودي.

يتم تسجيل الدخول على النظام كما تم ذكره في الخطوات السابقة.

ولكن يضيف وضع كلمة المرور السابقة ليتمكن من إيجاد أيقونة هل نسيت كلمة المرور.

يقوم المستخدم بالضغط عليها فتظهر خانة لكتابة رقم الهوية الخاص به والدخول من خلاله

تظهر صفحة أخرى يطلب الموقع من المستخدم فيها كتابة ” رقم التحقق ” فيقوم بفعل ذلك ووضعه في المربع المخصص له.

يعتمد الموقع فتح حساب الطالب بعد إتمام الخطوات السابقة ليتمكن الطالب من اختيار كلمة ” نتائج الطلاب” من الصفحة الرئيسية لحسابه.

وبهذه الطريقة يمكن للطالب الاطلاع على نتائجه الدراسية على نظام نور برقم الهوية فقط 1442 الفصل الدراسي الثاني.

رقم نظام نور 1442

رقم نظام نور هو 19996 حيث يقدم العديد من الخدمات والمزايا التي يقدمها لمستخدميه مثل:

يستطيع الطلاب من خلاله معرفة كل ما يخص الدراسة دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والتعرض للتجمعات.

تم تصميم نظام نور ليتناسب فتحه مع الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر كذلك ليناسب كل الفئات.

يمنح الطلاب القدرة على معرفة نتائج الصف الدراسي الخاص بهم فور صدور النتيجة دون عناء.

ختامًا تعرفنا على نظام نور برقم الهوية فقط 1442 لا تتردد في الاستفسار عن أي مشكلة تواجهك في التسجيل.