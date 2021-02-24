“المباحث العامة” تعلن نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب العسكرية

بلادي – الرياض :
أعلن معهد المباحث العامة نتائج القبول المبدئي للرتب التالية (رقيب-عريف-جندي) لعام 1442هـ بكافة مناطق المملكة، داعيا جميع المقبولين مبدئياً إلى التقيد بالمواعيد وإحضار المستندات المطلوبة، ومنها طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع وتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة ومن ثم إحضاره في موعد المراجعة.
كما تضمنت قائمة المستندات المطلوبة إحضار صورتان طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة، وعدد (4) صور واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة، بجانب مستندات أخرى ومراعاة بعض التعليمات، وجميعها موضحة في هذا الرابط.
وشدد على التقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم، ووجوب تحميل تطبيق “توكلنا”، وإبراز النتيجة قبل الدخول، مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى طباعة إشعار المراجعة وإحضاره أثناء المراجعة.
ونوه إلى أنه في حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، علماً بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائياً.
لمعرفة نتيجة القبول المبدئي اضغط هنا
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