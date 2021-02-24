نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور التعليمي طريقة استعادة كلمة المرور والبريد الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام نور التعليمي ، هو من أهم النظم التعليمية في المملكة العربية السعودية ولكن هناك بعض المشكلات التي تواجه المستخدمين لنظام نور، وهي مشكلة العثور على الرابط الخاص باستعادة كلمة المرور في حالة فقدان كلمة المرور للموقع، مما يمنعهم من تسجيل الدخول على البرنامج من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة منه، كذلك مشكلة عدم تذكر البريد الإلكتروني المسجل ولذلك فقد قام البرنامج بتخصيص طريقة من أجل استعادة كلمة المرور بخطوات سهلة وبسيطة.

ما هو نظام نور التعليمي

يعتبر نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويقوم بتقديم العديد من الخدمات التعليمية التي تفيد الطلاب وأولياء الأمور والمدرسيين، ومن أهم مميزات النظام أنه يتيح لأولياء الأمور في بداية العام الدراسي تسجيل أبنائهم في المدارس، ومع بدء العام الدراسي يقدم النظام أمكانية التواصل مع المعلمين والإداريين في المدرسة من أجل متابعة المستوى التعليمي للطالب، كما يقدم خدمة التعرف على نتائج الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة في كافة المدارس التعليمية، كما يوفر خدمة متابعة سلوك الطلاب ويقوم بتقديم تقارير دورية متعلقة بسلوكهم وكذلك الغياب والحضور وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المعلمين، فيعتبر نظام نور التعليمي هو حلقة الوصل بين الطالب والمعلم وأولياء الأمور.

طريقة استعادة كلمة السر في النظام

في حالة فقدان الشخص كلمة المرور الخاصة به لم يتمكن من تسجيل الدخول على حسابة الشخصي، لذلك فقد قدم نظام نور طريقة استعادة كلمة المرور المنسية بطريقة مباشرة ومن ثم يمكنكم متابعة خطوات استعادة كلمة السر بطريقة سهلة.

خطوات استعادة كلمة المرور

هناك خطوات سهلة وبسيطة يمكن للشخص أتباعها لاستعادة كلمة المرور المنسية وذلك عن طريق أتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنور. ثم الضغط على زر هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم. ثم نقوم بإدخال رقم الهوية. ثم نقوم بكتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة ثم الضغط على التالي. نقوم بكتابة البريد الإلكتروني المسجل لدى النظام وسوف يقوم بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني بها رابط تعيين كلمة سر جديدة. نقوم بكتابة كلمة السر الجديدة ثم الضغط على حفظ.

حل مشكلة فقدان البريد الإلكتروني المسجل في نظام نور التعليمي

تعتبر مشكلة فقدان البريد الإلكتروني المسجل لدى نظام نور هي من المشاكل صعبة الحل، وفي هذه الحالة يمكن معرفة البريد الإلكتروني المسجل عن طريق الرجوع إلى المدرسة التابع لها المستخدم، وسوف يقدم الموظف المختص للمستخدم الدعم الفني الخاص بطريقة استعادة أو تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور التعليمي، وهو ما يتطلب إنشاء بريد إلكتروني جديد وتسجيله في نظام نور.