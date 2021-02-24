نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أصدار أقامة جديدة برقم الحدود إلكترونيا 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أصدار أقامة جديدة هو الذي أصدرته مديرية الجوزات فى المملكة برقم الحدود ويكون إلكترونيا عبر منصة ابشر التي تخدم الملايين من المقيمين والمواطنين فى السعودية لكونها اهم المنصات الالكترونية الخدمية، تعتبر الاقامة اهم المقمين من جهة صلاحيتها ورسوم الاقامة وكذلك خطوات اصدرها وموعد انتهائها وااصبح الان يمكن الاستعلام عن تصدار اقامة برفم الحدود، وقد سهلت الخدمات الكتروانيا الكثير على الوافدين لتخفيف الضغط على المكاتب وتقليل الازدحام فى الوقت الحالى وتزفير الوقت والجهد، وقد خصصت رقم لكل وافد فى السعودية للااصدار الاقامة ويجب الاستفسار عن صلاحية الإقامة لتجنب الغرامات المقررة ويمكن لأي مقيم بالمملكة العربية السعودية في معرفة رقم الحدود الخاص به بسهولة عن طريق رقم جواز سفره وذلك الكترونيًا، كما أن تقدم مديرية الجوازات الكثير من الخدمات للوافدين الهامه لهم كتجديد أقامة وافد واهم الشروط وغيرها الكثير من الخدمات إلكترونيا المتاحة عبر منصه ابشر.

الاستعلام عن اصدار اقامة جديدة برقم الحدود 1442

الدخول الى موقع ابشر الالكتروني الرسمى. ثم كتابة الاسم وكلمة مرورو تسجيل الدخول. الانتقال الى قائمة الاستعلامات الالكترونية. الضغط على خدمة الاستعلام عن إصدار الإقامة. يتم كتابة رقم الحدود الخاص بك والبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة. الضغط على استعلام. عرض معلومات إصدار الاقامة الجديدة بشكل مفصل.

اصدار اقامة جديدة برقم الحدود

الدخول الى موقع ابشر الالكتروني. ثم الضغط على ابشر لخدمات الافراد. تسجيل الدخول بكتابة الاسم وكلمة مرور. ثم الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على الجوازات. اختيار خدمة اصدار الاقامة. يتم ادخال البيانات اللازمة من اجل اصدار اقامة جديدة. يتم سداد الرسوم المطلوبة واستلام الوثيقة الجديدة في الموعد المقرر.

طريقة تسديد رسوم اصدار اقامة جديدة

لابد ان يسدد المقيم رسوم اصدار الاقامة جديدة حتى يستطيع استلامها في الموعد المقرر من خلال الاتى:

الدخول الى الموقع الالكتروني للمصرف ثم كتابة الاسم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

اختيار خدمة الاستعلام عن الاقامة.

يتم اختيار خدمة السداد.

يتم ادخال بيانات بطاقتك الائتمانية.

ثم تأكيد السداد وخصم مبلغ الرسوم من حسابك بالمصرف.