الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

بلادي – واس: أعلن الديوان الملكي، اليوم (الأربعاء)، عن خضوع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية. وأكد الديوان أن العملية أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت بالنجاح، وقد غادر الأمير المستشفى بعد أن منّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

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